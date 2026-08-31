Novedades en el control económico: algunas claves del tope salarial que afectan a Oviedo y Sporting

La patronal de clubes aprobó a finales del año pasado algunas medidas que permiten una mayor flexibilidad y cuya aplicación práctica ya es una realidad en esta temporada que ha dado inicio recientemente. Concretamente se aprobaron hasta trece modificaciones del conocido reglamento de control económico, algunas de ellas pudieron aplicarse en la ventana de fichajes de enero y otras, son de nueva aplicación en la actual ventana que finalizará mañana.

Como es sabido el objetivo principal es garantizar la estabilidad económica de los clubes y evitar que incurran en deudas insostenibles lo que obliga a los clubes a equilibrar sus ingresos y gastos, en definitiva la norma busca que los equipos no gasten más de lo que ingresan evitando un endeudamiento excesivo así como malas prácticas en materia de gestión.

Una de las modificaciones más llamativas en la LaLiga Hypermotion es la denominada "wild card" ("carta comodín"), se trata de una regla especial prevista en el cálculo del coste imputable de plantilla permitiendo a los clubes que estos "incumplan" la regla ordinaria pero únicamente con un solo jugador por temporada. Esta modificación permite - con algunos límites máximos - computar a ese jugador por el coste de la retribución pactada y no por el valor y/o tasación resultante que el órgano de validación de LaLiga realiza con el fin de que todas las operaciones se ajusten al valor de mercado evitando así que algún club se salte la normativa.

Un cambio similar se produce para el caso de jugadores mayores de 36 años o de porteros que superen los 38 años, si su salario es proporcionado y no rebasa un determinado tope de la cifra de negocio del club. De este modo se elimina la presunción de "fraude" cuando un jugador veterano y contrastado acepta bajarse el sueldo de forma drástica.

Las modificaciones en la normativa de control económico también afectan a la cantera y los equipos formativos, en adelante el gasto de los clubes en cantera y equipo femenino no se penalizará en el saldo disponible, eso sí con el límite de dos millones de euros y siempre que el accionista aporte el dinero necesario para cubrirlo. Esta novedosa cuestión se aplicó la temporada pasada ya con los equipos femeninos de los clubes de LaLiga, la novedad es que ahora también se incluyen equipos de cantera y formativos.

Libre elección del club con el beneficio obtenido por la venta de algún jugador en la ventana invernal para que este pueda guardarlo y utilizarlo en la "ventana" de fichajes de verano de la temporada siguiente, esto se conoce popularmente como "hibernar plusvalías", anteriormente no era viable si vendías en enero tenías que fichar en enero.

Una importante novedad en los clubes de LaLiga Hypermotion se encuentra en las ampliaciones de capital - no son pocos los clubes y las ocasiones en las que el accionista o propiedad utiliza esta "palanca" para lograr ampliar el margen de gasto en plantilla deportiva - el límite era de cuatro millones de euros ahora pasa a seis millones, siempre que no se supere el veinticinco por ciento de la cifra de negocio de la entidad.

No todo es flexibilidad, habrá más control en los ingresos por patrocinios de cobro aplazado, el objetivo es que un club no pueda aumentar inmediatamente su límite basándose en ingresos comerciales futuros que todavía no habría cobrado.

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En definitiva estas son algunas de las nuevas "reglas del juego" con las que cuentan los clubes para "surfear" con los límites de coste de plantilla deportiva. Como dato final indicar que la cifra de este límite en la temporada pasada fue de 2.799 millones de euros para los clubes LaLiga EA y de 220,3 millones de euros en LaLiga Hypermotion.