Ya es oficial: el Oviedo refuerza la banda derecha con David Jiménez
El canterano del Real Madrid se compromete con los azules hasta 2029
El decimoquinto fichaje del Oviedo ya es una realidad. El conjunto azul ha llegado a un acuerdo con el Madrid para el traspaso de David Jiménez, lateral diestro de vocación muy ofensiva. El madrileño, nacido en el 2004, se compromete con los azules para las próximas tres temporadas, hasta junio de 2029.
David Jiménez apuró hasta el final la posibilidad de hacerse un hueco en el primer equipo del Real Madrid, aunque la elevada competencia en el lateral derecho hacía prever su salida. Su nombre despertó el interés de varios clubes, pero ninguna de las propuestas que llegaron a su entorno terminó de convencerle hasta la aparición del Oviedo. El madrileño conoce además a David Fernández desde su etapa de formación en Valdebebas. Jiménez ingresó en la cantera blanca siendo benjamín, en 2013, y coincidió allí con el actual responsable carbayón, que durante su etapa en el Madrid desarrolló labores vinculadas a la captación, la formación y la dirección de cantera.
El lateral cuenta también con experiencia internacional, después de haber formado parte de las categorías inferiores de la selección española y de participar en el Europeo sub-19 de 2023. La pasada campaña fue una pieza importante en el Castilla, con el que disputó 30 encuentros —incluido el play-off de ascenso a Segunda—, firmó un gol y repartió ocho asistencias. Un curso especialmente significativo para el joven futbolista, que pudo cumplir el sueño de estrenarse con el primer equipo blanco en un partido de Copa ante el Talavera, ya con Xabi Alonso en el banquillo. Arbeloa también recurrió a él posteriormente, y Jiménez terminó sumando cuatro apariciones entre Liga y Copa.
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