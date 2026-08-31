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El Oviedo avanza en el fichaje de David Jiménez en propiedad

El club carbayón pretende incorporar al canterano del Real Madrid para reforzar su banda derecha

David Jiménez, con la camiseta del Real Madrid el año pasado.

David Jiménez, con la camiseta del Real Madrid el año pasado. / Efe

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Javi Viso

Javi Viso

A escasas horas del cierre del mercado, el Oviedo está muy cerca de concretar una nueva incorporación: la de David Jiménez. El lateral diestro, canterano del Real Madrid y actualmente en las filas del Castilla, ya ha llegado incluso a debutar con el primer equipo blanco. El club carbayón trabaja para cerrar su incorporación en propiedad.

Jiménez, de 22 años, es un lateral con una clara vocación ofensiva y que incluso puede actuar como extremo. El Oviedo buscaba un futbolista ofensivo en estos últimos días de mercado y, sin poder llegar a un acuerdo por otras opciones para el ataque, finalmente se ha decantado por el madrileño, que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros según la web Transfermarkt.

Internacional español en categorías inferiores, el lateral viene de disputar 30 partidos con el Madrid Castilla la pasada temporada (play-off de ascenso incluido), anotando un gol y repartiendo ocho asistencias. Jiménez incluso debutó con el primer equipo blanco a las órdenes de Xabi Alonso. En total, con el Madrid disputó cuatro encuentros entre liga y Copa del Rey (también jugó con Álvaro Arbeloa).

Si finalmente se concreta su fichaje por el Oviedo, Calero dispondrá de tres laterales derechos en plantilla, aunque la polivalencia de Jiménez y Aisar les permitiría jugar como extremos si el técnico así lo considera. Otro aspecto a tener en cuenta para la llegada del futbolista madrileño es que, al ser nacido en 2004, es sub-23 y podría jugar con ficha de filial.

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El Oviedo apura las últimas horas del cierre del periodo estival, fijado para este martes a las 23:59 horas, pendiente de cerrar esta incorporación y atento a todas las oportunidades de última hora que puedan surgir. Paralelamente, el club también trabaja en dar salida a los descartes Luka Ilic y Brandon Domingues, que liberarían una importante cantidad para el tope salarial.

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