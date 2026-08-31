El Oviedo avanza en el fichaje de David Jiménez en propiedad
El club carbayón pretende incorporar al canterano del Real Madrid para reforzar su banda derecha
A escasas horas del cierre del mercado, el Oviedo está muy cerca de concretar una nueva incorporación: la de David Jiménez. El lateral diestro, canterano del Real Madrid y actualmente en las filas del Castilla, ya ha llegado incluso a debutar con el primer equipo blanco. El club carbayón trabaja para cerrar su incorporación en propiedad.
Jiménez, de 22 años, es un lateral con una clara vocación ofensiva y que incluso puede actuar como extremo. El Oviedo buscaba un futbolista ofensivo en estos últimos días de mercado y, sin poder llegar a un acuerdo por otras opciones para el ataque, finalmente se ha decantado por el madrileño, que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros según la web Transfermarkt.
Internacional español en categorías inferiores, el lateral viene de disputar 30 partidos con el Madrid Castilla la pasada temporada (play-off de ascenso incluido), anotando un gol y repartiendo ocho asistencias. Jiménez incluso debutó con el primer equipo blanco a las órdenes de Xabi Alonso. En total, con el Madrid disputó cuatro encuentros entre liga y Copa del Rey (también jugó con Álvaro Arbeloa).
Si finalmente se concreta su fichaje por el Oviedo, Calero dispondrá de tres laterales derechos en plantilla, aunque la polivalencia de Jiménez y Aisar les permitiría jugar como extremos si el técnico así lo considera. Otro aspecto a tener en cuenta para la llegada del futbolista madrileño es que, al ser nacido en 2004, es sub-23 y podría jugar con ficha de filial.
El Oviedo apura las últimas horas del cierre del periodo estival, fijado para este martes a las 23:59 horas, pendiente de cerrar esta incorporación y atento a todas las oportunidades de última hora que puedan surgir. Paralelamente, el club también trabaja en dar salida a los descartes Luka Ilic y Brandon Domingues, que liberarían una importante cantidad para el tope salarial.
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