David Jiménez, ¿y alguien más? Los planes del Oviedo en el último día de mercado

El mercado de fichajes cierra la persiana esta madrugada, a las 00.00 horas del martes al miércoles, y el Oviedo sigue sin bajar el ritmo. El conjunto azul cerró ayer el fichaje de David Jiménez (Madrid, 2004), lateral derecho del Castilla que ya sabe lo que es debutar con el primer equipo del Real Madrid. El futbolista llega en propiedad, se compromete hasta 2029, a la entidad carbayona, aunque el club blanco, como acostumbra en este tipo de operaciones, se reservará un porcentaje de sus derechos. Y los movimientos pueden no terminar ahí. El Oviedo permanece atento al mercado por si surge alguna oportunidad de última hora en ataque mientras trabaja también para encontrar acomodo a Luka Ilic y Brandon Domingues, los dos futbolistas que no entran en los planes del club.

El Oviedo dio un acelerón en los últimos días por el canterano blanco, un lateral con una clara vocación ofensiva y que incluso podría actuar como extremo si Calero lo considerase oportuno. El club carbayón venía rastreando el mercado por un futbolista ofensivo que pudiese desempeñarse por la banda, y tras no llegar a un acuerdo por otras opciones, se ha decantado por el madrileño, que tiene un valor de mercado de 5 millones de euros según la web especializada Transfermarkt.

Jiménez trató de apurar sus opciones en el primer equipo, aunque sin sitio en la banda derecha del Bernabéu tenía claro que iba a salir. Varios equipos de nivel se interesaron por sus servicios, pero no se llegó a concretar ninguna oferta en firme que convenciera al futbolista hasta que llegó el Oviedo. El madrileño, canterano del Madrid desde su etapa en benjamines en 2013, es un viejo conocido de David Fernández, que coincidió con él durante su etapa en el conjunto blanco, donde desempeñó tareas de captación, formación y dirección de cantera.

En el pasado fue internacional español en categorías inferiores y llegó a disputar el Europeo sub-19 en 2023. La pasada temporada completó 30 partidos con el Madrid Castilla (play-off de ascenso a Segunda incluido), en los que anotó un gol y repartió ocho asistencias. El curso pasado fue muy especial para el joven futbolista, que debutó en el primer equipo a las órdenes de Xabi Alonso en un encuentro copero ante el Talavera. También Arbeloa le dio oportunidades y acabaría disputando 4 encuentros entre liga y Copa.

Ahora, Calero dispone de tres laterales derechos en plantilla, aunque la polivalencia de Jiménez y Aisar les permitiría jugar más adelantados como extremos. Otro aspecto a tener en cuenta para la llegada del futbolista madrileño es que, al ser nacido en 2004, es sub-23 y podría jugar con ficha de filial.

El Oviedo, atento a cualquier oportunidad

David Jiménez es el decimoquinto fichaje en este mercado, que se cerrará a las 00.00 horas de esta noche. Pese a la incorporación del lateral, el Oviedo aún no da el periodo estival por cerrado. La dirección deportiva carbayona sigue atenta a cualquier oportunidad de última hora y no ve con malos ojos la incorporación de un mediapunta que dote de más recursos en ataque a Julián Calero. Aun así, no es una operación sencilla por el escaso tiempo por delante y porque dicho fichaje tiene que encajar en los parámetros económicos del club, siempre pendiente del ajustado límite salarial.

El club, muy pendiente de la operación salida

Lo que ayudaría a ir con decisión a por la contratación de un atacante más sería la salida de alguno de los descartes. El club ya le comunicó hace semanas a Luka Ilic y Brandon Domingues que no entran en los planes, pero a las oficinas azules no ha llegado ninguna propuesta que convenza a todas las partes. Sus altos salarios condicionan en cierta manera los objetivos del Oviedo en estas últimas horas, pero se seguirá trabajando en encontrar una solución.

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Horas frenéticas las que se vivirán en las oficinas del Tartiere, con el Oviedo pendiente de que finalizado el plazo Calero disponga de la mejor plantilla posible para afrontar la exigente temporada en Segunda, en la que los azules tienen el firme objetivo de regresar a la élite la próxima temporada.