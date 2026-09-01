David Jiménez ya entrena en El Requexón y desgrana su llegada al Oviedo: “Ha sido todo muy rápido”

El Oviedo regresó al trabajo esta mañana en El Requexón y lo hizo con la novedad de David Jiménez, que tras pasar el reconocimiento médico a primera hora ya ha conocido la ciudad deportiva carbayona. El lateral, que llega procedente del Real Madrid en propiedad, reforzará la banda derecha de los azules y se muestra ilusionado en esta nueva etapa. “Estoy muy feliz”, reconocía.

El canterano blanco, que incluso disputó 4 encuentros la temporada pasada a las órdenes de Xabi Alonso y Arbeloa, no tenía hueco en el primer equipo y tenía claro que iba a salir. Varios equipos de nivel se interesaron por sus servicios, pero ninguna oferta cristalizó y el Oviedo aceleró en los últimos días para atar su fichaje en propiedad hasta 2029. “Ha sido todo muy rápido en cuestión de horas”, desgranó.

Jiménez saltó al césped de El Requexón acompañado por dos futbolistas madrileños como Samu Rodríguez y Víctor Mingo. También con un David Fernández que ya le conocía de su etapa en el Madrid cuando realizaba labores de captación y cantera. El joven jugador, de 22 años, completó la sesión con normalidad junto al resto de sus compañeros y apunta a estar disponible este domingo ante el Burgos.

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El madrileño también habló sobre el inicio de competición de los azules y se mostró optimista con lo que está por venir. “Las dos primeras jornadas no eran el arranque que todos esperábamos, pero ya conseguimos la victoria y de aquí para arriba”, expresó. Con su llegada, que podría no ser la última en estas horas finales de mercado, el Oviedo ya cuenta con tres laterales derechos en plantilla, aunque Jiménez es de vocación ofensiva y podría jugar en posiciones más adelantadas si Calero así lo considera oportuno.