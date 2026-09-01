Mikel Goti, alternativa del Oviedo para la media punta en un frenético último día de mercado

Sigue agitado el mercado del Oviedo, así ha sido durante toda la temporada, y parece que se mantendrá hasta las últimas horas. La prioridad de los azules es incorporar un media punta, aunque las urgencias del último día no descartan otras opciones. Con la alternativa del atlético Carlos Martín, ofrecido en las últimas horas, una opción que gusta mucho en el Oviedo es la de Mikel Goti, media punta de la Real Sociedad sin sitio en el conjunto donostiarra.

En el caso de Goti sí se trata de un media punta clásico, la posición que reclamó Julián Calero en su última rueda de prensa en El Requexón antes del choque en Albacete. Goti, de 24 años, ha completado toda la pretemporada en la Real Sociedad pero no tiene sitio a las órdenes de Matarazzo. Se le busca una salida y sería en forma de cesión.

Fue la fórmula empleada la temporada pasada para que el talentoso atacante se mostrara en el Córdoba, a las órdenes de Iván Ania. Allí disputó, a partir de enero, 16 partidos, 9 como titular, y demostró que su integración a la Segunda División era plena.

A favor de Goti está su posición. Es de los pocos medias puntas que ofrece el mercado. El Oviedo ya ha contactado con la Real Sociedad para conocer los términos de una posible cesión y parece que todo pasa por la decisión del futbolista que se debate entre seguir en la Real, aunque relegado a un rol secundario, o salir en busca de minutos.

La alternativa de Carlos Martín

De forma paralela a Goti, a las oficinas azules ha llegado la posibilidad de la cesión de Carlos Martín desde el Atlético de Madrid. Sería una alternativa a la de Goti, en ningún caso se valoran las dos incorporaciones.

Carlos Martín ha completado la pretemporada con el Atlético e incluso fue titular en la primera jornada de Liga contra el Málaga. Al no tener acomodo en la primera plantilla colchonera la solución es una cesión en otro destino. La idea inicial del delantero era la de competir en Primera, como ya hizo la pasada campaña en el Rayo Vallecano, donde llegó cedido del Atleti en el mercado invernal. Pero al no recibir ninguna propuesta atractiva de la máxima categoría, la solución parece pasar por un préstamo a Segunda.