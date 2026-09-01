El Oviedo busca atacante en el último día y el atlético Carlos Martín emerge como opción

El último día del mercado de fichajes llega para el Oviedo con los deberes casi hechos pero a la búsqueda de otra pieza en ataque. La prioridad es encontrar otro futbolista que amplíe registros en ataque. Y en el radar azul aparece en estas últimas horas el nombre de Carlos Martín, atacante que puede adaptarse a varias posiciones en ataque. No entra en los planes del Cholo Simeone y su club le busca acomodo en forma de cesión. El Almería, que insiste en su fichaje, es una de las opciones. El Oviedo, por su parte, mantiene como prioridad la incorporación de un media punta, pero a la vista de las complicaciones del mercado y de la estrechez del tiempo, no descarta otro perfil. El de Carlos Martín, que puede jugar en punta y en los costados, es uno de los valorados.

Carlos Martín ha completado la pretemporada con el Atlético e incluso fue titular en la primera jornada de Liga contra el Málaga. Al no tener acomodo en la primera plantilla colchonera, la solución es una cesión en otro destino. La idea inicial del delantero era la de competir en Primera, como ya hizo la pasada campaña en el Rayo Vallecano, donde llegó cedido del Atleti en el mercado invernal, aunque no terminó de hacerse con el puesto. Pero al no recibir ninguna propuesta atractiva de la máxima categoría, la solución parece pasar por un préstamo a Segunda División.

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El Almería es el club que más interés ha puesto en sus servicios, pero el Oviedo también muestra interés en su contratación. Las últimas horas serán decisivas para saber la decisión con el delantero en un día final del mercado que se presenta con curvas en la mayoría de clubes de Primera y Segunda.