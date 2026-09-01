El Oviedo busca atacante en el último día y el atlético Carlos Martín emerge como opción
El Atlético busca acomodo a su delantero y los azules, aunque buscan media punta, valora su incorporación
El último día del mercado de fichajes llega para el Oviedo con los deberes casi hechos pero a la búsqueda de otra pieza en ataque. La prioridad es encontrar otro futbolista que amplíe registros en ataque. Y en el radar azul aparece en estas últimas horas el nombre de Carlos Martín, atacante que puede adaptarse a varias posiciones en ataque. No entra en los planes del Cholo Simeone y su club le busca acomodo en forma de cesión. El Almería, que insiste en su fichaje, es una de las opciones. El Oviedo, por su parte, mantiene como prioridad la incorporación de un media punta, pero a la vista de las complicaciones del mercado y de la estrechez del tiempo, no descarta otro perfil. El de Carlos Martín, que puede jugar en punta y en los costados, es uno de los valorados.
Carlos Martín ha completado la pretemporada con el Atlético e incluso fue titular en la primera jornada de Liga contra el Málaga. Al no tener acomodo en la primera plantilla colchonera, la solución es una cesión en otro destino. La idea inicial del delantero era la de competir en Primera, como ya hizo la pasada campaña en el Rayo Vallecano, donde llegó cedido del Atleti en el mercado invernal, aunque no terminó de hacerse con el puesto. Pero al no recibir ninguna propuesta atractiva de la máxima categoría, la solución parece pasar por un préstamo a Segunda División.
El Almería es el club que más interés ha puesto en sus servicios, pero el Oviedo también muestra interés en su contratación. Las últimas horas serán decisivas para saber la decisión con el delantero en un día final del mercado que se presenta con curvas en la mayoría de clubes de Primera y Segunda.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos