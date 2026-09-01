El Oviedo llega a un acuerdo con Luka Ilic para la rescisión de su contrato y cierra el mercado
Los azules liberan la ficha del serbio que no entraba en los planes del club
El Real Oviedo y Luka Ilic han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes por dos temporadas más. El serbio deja de ser futbolista del club azul tras firmarse los documentos en la reunión mantenida en el Carlos Tartiere esta misma noche. Los azules no harán más fichajes y dan por cerrado un animado mercado de fichajes.
Luka Ilic fue una apuesta importante la temporada pasada, un futbolista por el que el Oviedo pagó 2 millones de euros al Estrella Roja y que no llegó a cuajar en los planes de los entrenadores, perjudicado por la temprana salida de Veljko Paunovic en Primera.
Este año, el club fue claro con Ilic: no entraba en los planes y debía buscarse acomodo en otro destino. Sus altos emolumentos no facilitaron su marcha. Por eso el Oviedo valoraba desde hace tiempo la opción de una cesión con un club que asuma parte de su sueldo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Adiós a la baliza v-16: la 'reflexión' la DGT reconoce que 'es bueno hacer una reflexión' tras la propuesta oficial en el Congreso reemplazarla
- Multado con 100 euros por tener una avería, indicar con la baliza v-16 pero no tener visible correctamente la v-13 obligatoria: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Luz verde del BOE a la baliza v-27 que llega tras la v-16: precio y dónde se coloca
- Multado con 200 euros un conductor que circulaba a la velocidad adecuada en carretera pero tenía la ventanilla abierta: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se se esperan colas kilométricas en Action para conseguir la elegante alfombra isla de salón más barata del mercado: suave y confortable
- La Guardia civil vigila las guanteras de los coches y los asientos y retira el permiso de conducir: la multa de 1.000 euros pese a circular a la velocidad adecuada
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de seis cojines de sofá de pelo sintético más barato del mercado: de tacto muy suave
- Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de tres sartenes de cerámica antiadherente más baratas del mercado: para todo tipo de platos