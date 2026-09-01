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El Oviedo llega a un acuerdo con Luka Ilic para la rescisión de su contrato y cierra el mercado

Los azules liberan la ficha del serbio que no entraba en los planes del club

Ilic pugna por un balón con Bretones en el partido de ida del Oviedo ante Osasuna, en el Tartiere. | LUISMA MURIAS

Ilic pugna por un balón con Bretones en el partido de ida del Oviedo ante Osasuna, en el Tartiere. | LUISMA MURIAS

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Nacho Azparren

Nacho Azparren

El Real Oviedo y Luka Ilic han llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que unía a ambas partes por dos temporadas más. El serbio deja de ser futbolista del club azul tras firmarse los documentos en la reunión mantenida en el Carlos Tartiere esta misma noche. Los azules no harán más fichajes y dan por cerrado un animado mercado de fichajes.

Luka Ilic fue una apuesta importante la temporada pasada, un futbolista por el que el Oviedo pagó 2 millones de euros al Estrella Roja y que no llegó a cuajar en los planes de los entrenadores, perjudicado por la temprana salida de Veljko Paunovic en Primera.

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Este año, el club fue claro con Ilic: no entraba en los planes y debía buscarse acomodo en otro destino. Sus altos emolumentos no facilitaron su marcha. Por eso el Oviedo valoraba desde hace tiempo la opción de una cesión con un club que asuma parte de su sueldo.

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