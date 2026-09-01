El Oviedo hace oficial al decimosexto de su mercado: Mikel Goti ya es azul

El decimosexto fichaje del Oviedo ya es una realidad. El conjunto azul acaba de hacer oficial la llegada de Mikel Goti, procedente de la Real Sociedad, en una operación adelantada por LA NUEVA ESPAÑA este mediodía. El mediapunta vasco llega en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada y sin opción de compra.

El Oviedo permanecía atento a su situación y en los últimos días reactivó las conversaciones para hacerse con sus servicios. Las negociaciones terminaron por fructificar y el futbolista recalará finalmente en la capital del Principado en calidad de cedido. La Real Sociedad, convencida de su potencial, no ha querido incluir una opción de compra que permita al conjunto azul hacerse con el jugador en propiedad al término de la temporada.

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El mediapunta se formó en las canteras del Athletic Club y la Real Sociedad. En la temporada 2024/25 fue uno de los futbolistas más destacados del ascenso del Sanse a Segunda División, con 13 goles y cuatro asistencias, y llegó incluso a debutar con el primer equipo donostiarra, estreno que acompañó con un gol en la Copa del Rey. La pasada campaña dio el salto a la primera plantilla, aunque en el mercado de invierno, después de disputar seis encuentros, salió cedido al Córdoba de Iván Ania, mediante una fórmula similar a la que ahora le llevará al Oviedo. A las órdenes del técnico asturiano participó en 16 partidos de Segunda División y anotó un gol.