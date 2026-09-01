El Oviedo regresa al trabajo: David Fernández, muy pendiente del teléfono, una novedad y una incógnita para Burgos

El mercado de fichajes baja la persiana a las 00:00 horas de esta noche y el Oviedo apura sus opciones para firmar a un último futbolista que eleve el nivel en ataque. David Fernández, director deportivo carbayón, trabaja plenamente para ello y esta mañana se le pudo ver en El Requexón muy pendiente del teléfono, con llamadas constantes. Al club azul, tras la incorporación de David Jiménez, le gustaría incorporar un mediapunta o un perfil que se desenvuelva en la zona ofensiva. La operación no es ni mucho menos sencilla por el escaso tiempo para materializarla y porque habría que ajustarla a los parámetros económicos del club, con un tope salarial más limitado tras los 15 fichajes realizados.

La plantilla regresó esta mañana a El Requexón con la gran novedad de David Jiménez, que saltó al césped acompañado por los también madrileños Samu Rodríguez y Víctor Mingo y trabajó con normalidad durante toda la sesión. También lo hizo Alberto Reina, baja en Albacete por unas molestias y pretendido por varios clubes en la recta final de mercado. Las bajas en el entrenamiento fueron Carlos Fernández y Chris Ramos. Desde el club confían en que el primero llegue al encuentro del domingo ante el Burgos, pero son menos optimistas con el delantero gaditano, que salvo sorpresa se perderá el choque. Tampoco saltó al césped el lesionado Ilyas Chaira ni los descartes Luka Ilic y Brandon Domingues.