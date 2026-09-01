Últimas horas del mercado: el Oviedo trabaja en la salida de Luka Ilic
El club apura el plazo para desprenderse del serbio, que no entra en los planes del club
A apenas dos horas del cierre del mercado, será a las 00.00 horas, y con la plantilla revolucionada tras 16 fichajes en lo que va de mercado, la actividad sin embargo no se detiene en las oficinas del Carlos Tartiere. El Oviedo trabaja para dar salida a Luka Ilic, jugador con el que no se cuenta, como ya se conoce desde hace semanas, sin llegar hasta ahora a una solución. Pero no se arroja la toalla y se trabaja en diversas vías para cerrar su marcha antes del final de un mercado animado para el club azul, que hace unas horas confirmó el fichaje del mediapunta de la Real Sociedad Mikel Goti, operación desvelada por LA NUEVA ESPAÑA.
Luka Ilic fue una apuesta importante la temporada pasada, un futbolista por el que el Oviedo pagó 2 millones de euros al Estrella Roja y que no llegó a cuajar en los planes de los entrenadores, perjudicado por la temprana salida de Veljko Paunovic en Primera.
Este año, el club fue claro con Ilic: no entraba en los planes y debía buscarse acomodo en otro destino. Sus altos emolumentos no facilitaron su marcha. Por eso el Oviedo valoraba desde hace tiempo la opción de una cesión con un club que asuma parte de su sueldo.
Ahora, en la recta final del mercado, el Oviedo y los agentes de Ilic siguen en contacto tratando de llegar a un desenlace que satisfaga a ambas partes.
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