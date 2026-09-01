El vestuario del Oviedo vive “con tranquilidad” el final de mercado

Tras el triunfo ante el Albacete todo se ve con otra cara. La plantilla del Oviedo regresó esta mañana al trabajo en El Requexón con varias novedades y Carlos Domínguez, uno de los debutantes el pasado sábado, fue el encargado de pasar revista al momento azul y al último día de mercado, que se cierra esta noche a las 00:00 horas. “Lo vivimos con tranquilidad, no estamos atentos a eso”, reconocía el vigués.

El central, cedido procedente del Celta, debutó el pasado sábado en el Carlos Belmonte y disputó los 90 minutos en la primera victoria de la temporada para el Oviedo. “Estoy contento, tenía ganas de jugar y por suerte ganamos”, reconoce sobre un triunfo que “nos da confianza y nos refuerza en lo anímico para trabajar”. Para Domínguez, el cuadro carbayón venía de completar buenos partidos pese a no conseguir el triunfo y pide paciencia. “Somos un equipo con mucha gente nueva, estamos formándonos y juntándonos poco a poco para entendernos en el campo y en el día a día”, prosiguió.

El gallego debutó bajo un esquema nuevo para el Oviedo esta temporada: la defensa de tres centrales que solo se había probado en ocasiones puntuales en El Requexón, pero para Domínguez no es novedad. Durante su etapa en el Celta de Giráldez siempre jugaba con un esquema similar atrás, ya sea en el centro o como central zurdo. “Estoy acostumbrado a jugar ahí, aunque también me siento bien en defensa de cuatro”, dijo el vigués, que desgranó las ventajas de dicho esquema. “Con tres atrás defiendes mejor el área y en salida de balón tienes superioridad para salir con él jugado que eso viene bien para crear juego”.

El Oviedo dejó su portería a cero en el Belmonte, la segunda de la temporada, pero en ciertos momentos el esquema se tambaleó y fue Escandell el que salvó a los azules. “Es el primer partido con el sistema y con compañeros nuevos, tenemos que ver el partido repetido y nos servirá para mejorar cosas en las que fallamos”, reconocía Domínguez, que trasladó el mensaje que Calero trata de impregnar dentro de la caseta. “Si defendemos bien la portería y no encajamos es mucho más fácil ganar el partido. El míster nos insistió en eso y, a partir de ahí, llegarán más victorias porque arriba tenemos gente buena para jugar bien al fútbol y crear muchas ocasiones”, reconoció.

En el centro de la zaga coincidió con David Costas, vigués y criado en la cantera del Celta como él. “Con David y con todos he estado bastante cómodo. Al ser el primer partido hablamos mucho, nos corregimos y nos ayudamos. Creo que va a ir bien si nos damos continuidad”, explicó.

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Este domingo, el Oviedo regresa al Carlos Tartiere para enfrentarse al Burgos (16:15 horas), un duelo en el que habrá que ver si Calero apuesta por repetir con ese esquema o regresa al habitual. Un dilema que podría aumentar en caso de apostar por la segunda opción, ya que el de Parla tendría que decidir entre Domínguez y Dani Calvo. Mientras tanto, el gallego seguirá trabajando para ganarse el hueco en el once y poder debutar en el Tartiere. “El ambiente que vi es increíble, la afición tanto en casa como en este desplazamiento han estado excepcional”, finalizó.