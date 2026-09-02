Mikel Goti pone la guinda y Luka Ilic ya es historia: un cierre de mercado frenético para el Oviedo

A última hora y casi sobre la bocina, el Real Oviedo cumplió parte de sus objetivos en el último día de mercado. Los azules cumplieron el deseo de Calero de sumar un mediapunta más para el ataque y la "guinda" del verano fue Mikel Goti, futbolista propiedad de la Real Sociedad. Ambos clubes intensificaron los contactos en los últimos días y llegaron a un acuerdo ayer, en una operación avanzada en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA, para que el futbolista recale en la capital del Principado bajo una cesión sin opción de compra. El vasco se convirtió en la decimosexta incorporación de un periodo estival en el que los azules, finalmente, consiguieron dar salida a Luka Ilic tras llegar a un acuerdo con el serbio para la resolución de su contrato a menos de dos horas para el cierre.

La primera de las operaciones en concretarse fue la de Mikel Goti. El mediapunta había completado la pretemporada a las órdenes de Matarazzo y, en un principio, su idea era ganarse un hueco en el primer equipo. Sin embargo, el vasco no jugó ni un solo minuto en la jornada inaugural y ni siquiera fue convocado ante el Madrid y el Espanyol. Una situación delicada para el futbolista, que decidió cambiar sus planes y buscar una salida.

El Oviedo permanecía atento a su situación desde hace semanas, consciente de las escasas opciones en el mercado que había en esa demarcación a su alcance y que era una buena oportunidad. Calero, que reconoció que Reina no era un mediapunta para él, demandaba un futbolista más en esa posición, por lo que David Fernández volvió a pujar por el vasco en la recta final. El entendimiento entre ambos clubes fue positivo desde el inicio y la operación se cerró a primera hora de la tarde, con la fórmula elegida por el conjunto txuriurdin: una cesión simple. La Real, convencida de su potencial, no ha querido incluir una opción de compra que permita al conjunto azul hacerse con el jugador en propiedad al término de la temporada. Y su contrato con la entidad vasca permanece vigente hasta junio de 2028.

El mediapunta pasó por las categorías inferiores del Athletic Club y de la Real Sociedad. En la 24/25 fue pieza clave en el ascenso del Sanse a Segunda División, con 13 goles y 4 asistencias e incluso debutó con los mayores con gol en la Copa del Rey. La temporada pasada formó parte del primer equipo y en invierno, tras disputar seis encuentros, se fue cedido al Córdoba de Iván Ania, en una fórmula idéntica a la actual. Con el técnico asturiano en el banquillo jugó 16 encuentros en Segunda, anotando un tanto.

Luka Ilic ya es historia del Oviedo

La dirección deportiva carbayona pudo cumplir sus expectativas en el apartado de llegadas, y lo hizo a medias en el de salidas. El Oviedo llegó a un acuerdo a última hora con Luka Ilic para rescindir el contrato que unía a ambas partes por dos temporadas más. El serbio llegó pasadas las diez de la noche a las oficinas del Carlos Tartiere para reunirse con los dirigentes azules y firmar los documentos correspondientes a su salida, antes de abandonar las instalaciones pasadas las diez y media.

Ilic había sido la gran apuesta azul en lo que fue el regreso a Primera División. Deseo expreso de Paunovic, el Oviedo había pagado 2 millones de euros al Estrella Roja, pero el serbio nunca se llegó a adaptar y se despidió del club tras 20 encuentros disputados, en los que anotó dos tantos. La dirección deportiva ya le había comunicado al inicio de verano que no entraba en los planes y, tras no encontrar una oferta que convenciera a todas las partes, finalmente se ha optado por la resolución de su contrato. Un último movimiento con el que el Oviedo dio el mercado por cerrado, después de no encontrar acomodo a otro de los futbolistas que estaban en la rampa de salida como Brandon Domingues.

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16 piezas nuevas

Con las últimas llegadas de David Jiménez y Goti, el Oviedo cierra un mercado muy movido en el que ha renovado por completo la plantilla en busca de lograr el ascenso. Son en total 16 piezas nuevas, más los futbolistas que la temporada pasada militaron en el Vetusta y ahora estarán a las órdenes de Calero como Miguel Narváez, Marco Esteban, Enzo Pérez o Dieguito. En clave llegadas, a lo largo del verano los azules han incorporado a Aisar, David Jiménez, Carlos Domínguez, Juan Cruz, Samu Rodríguez, Youness, Villahermosa, Aldasoro, Jacobo, Pablo Sáenz, Estanis, Chris Ramos, Carlos Fernández, Isfan y Mingo, además del mencionado Goti. Una revolución absoluta que necesita paciencia para que Calero pueda encajar las piezas y trasladar sus ideas a una plantilla prácticamente nueva.