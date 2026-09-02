El Oviedo espera por Goti y sigue pendiente de dos futbolistas para el choque ante el Burgos

El Oviedo completó esta mañana el primer entrenamiento post mercado con la ausencia del último fichaje. Mikel Goti, mediapunta que firmó ayer procedente de la Real Sociedad, aún no ha llegado a la capital del Principado y está previsto que mañana ya trabaje en El Requexón a las órdenes de Calero.

El técnico de Parla sigue preparando el choque de este domingo ante el Burgos (Carlos Tartiere, 16:15 horas) y sigue sin poder contar con dos de los futbolistas más diferenciales de su plantilla. Al igual que en la primera sesión de la semana, Chris Ramos y Carlos Fernández no se calzaron las botas. El delantero gaditano está prácticamente descartado por el golpe que sufrió en el encuentro ante el Leganés, por el que sigue arrastrando unas molestias, y la presencia del segundo cada vez está más complicada. Tampoco entrenó Chaira, que continúa su proceso de recuperación.

Tras los primeros minutos de sesión se pudo ver a Brandon Domingues charlando con David Fernández, director deportivo. El extremo era uno de los descartes del club este verano, pero no llegó ninguna oferta que convenciera a todas las partes.

El entrenamiento de esta mañana contó con la visita de los jugadores de la Escuela del Real Oviedo en Zimbabue, que se encuentran de visita a la capital del Principado. Tras acudir al Bernabéu hace unos días, los jóvenes futbolistas presenciaron parte de la sesión de esta mañana y se fotografiaron con los jugadores azules.

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La plantilla volverá al trabajo mañana en el horario habitual y aún restan tres sesiones antes del choque ante el Burgos, en el que el Oviedo buscará sumar la primera victoria de la temporada ante su gente.