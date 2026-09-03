David Fernández pone una nota "súper alta" a la plantilla del Real Oviedo y evita hablar de la salida de Ilic: "Le deseamos lo mejor"

David Fernández, director deportivo del Real Oviedo, ha dejado a un lado los detalles de la configuración de la plantilla azul, ha sido parco en palabras en cuanto a la salida de Ilic y ha repetido una y otra vez que la satisfacción con el plantel que ha puesto a disposición de Julián Calero es "máxima". Las notas, dice el catalán, se pondrán después, pero está convencido de que en El Requexón están los jugadores necesarios para cumplir los objetivos de la temporada. Y esos objetivos, para un recién descendido, pasan por ascender a Primera División. Así ha sido su intervención:

Satisfacción «súper alta» con la plantilla

"El grado de satisfacción y de convicción es súper alto. Hemos traído a los jugadores que hemos querido en su prácticamente total mayoría y estamos encantados de cómo ha sido el proceso para llegar a un acuerdo, de tenerlos aquí y de cómo han sido sus primeros días, de todos ellos además. Estamos muy contentos, muy ilusionados y convencidos de que hemos logrado tener una plantilla a la altura del club al que representamos, con chicos súper preparados".

Real Oviedo

¿Qué nota le pone al mercado?

"Soy una persona positiva y de actuar con convicciones, represento a un grupo de trabajo, a un club. Las notas se ponen con el tiempo. El grado de satisfacción es muy alto y estamos muy contentos de los jugadores que tenemos. Las notas ya las pondréis vosotros, seguro".

El ambiente de trabajo

"Es una plantilla con muchísimos jugadores nacionales, con unas relaciones entre ellos muy buenas, se está produciendo una relación entre ellos muy buena y muy sana, y con factores que nos pueden ayudar a sacar rendimiento. Estamos convencidos y satisfechos".

¿Han sido demasiados fichajes?

"Creo que no, porque muchas veces las circunstancias mandan y en una temporada pasan muchos sucesos y acontecimientos que te obligan a tomar este tipo de decisiones. A mí, de partida, no me gusta comparar a jugadores. Cada jugador tiene su perfil, su identidad, su nivel".

"De lo que sí estoy convencido, estamos convencidos, es de que hemos traído a los mejores jugadores posibles al Real Oviedo, tanto en el perfil deportivo como en el personal".

"Estoy muy satisfecho, y lo digo de verdad, de los jugadores que se han mantenido de la anterior temporada. Estoy súper satisfecho de las 16 incorporaciones y estoy súper satisfecho de la aportación diaria y conceptual que vienen haciendo los chicos de la cantera desde que aterricé aquí el 3 de julio".

La salida de Ilic

"Luka Ilic ha estado el último día de mercado como jugador del Real Oviedo y ha dejado de serlo. Con lo cual, le deseamos lo mejor y ojalá le vaya bien en sus próximos retos".

"Las personas responsables de las áreas hablamos continuamente, diariamente. Como os he dicho alguna vez anteriormente, hay muchas partes que influyen en todo esto. Está el club, está el jugador... Entonces, como os acabo de decir, a Luka le deseamos lo mejor. Acabamos llegando el último día, tal y como anunciamos y como expresamos en el comunicado".

¿Es un fracaso no haberle sacado más rendimiento?

"Me resisto a hablar de fracaso en este tipo de cosas. Me gustaría mucho más, como os digo siempre, que me preguntaseis de los jugadores que ya tenemos. Pero llevamos tres preguntas sobre Luka Ilic y os voy a seguir contestando. Aquí dependemos, no solo es una parte, son muchas partes en todo esto. Ha sido un jugador que ha estado un año con nosotros y le deseamos que le vaya lo mejor posible».

Una plantilla numerosa

"A día de hoy estamos convencidos de que tenemos el número y la calidad de los futbolistas que deseábamos. Estamos encantados de haber mantenido a los jugadores que siguen de la temporada pasada. Estamos encantados de las incorporaciones que ha habido. Y estamos súper encantados de la aportación que están haciendo esos cuatro chicos de la cantera".

"Hemos intentado hacer una plantilla en función de las exigencias de la competición y de la temporada. Con Julián hemos ido hablando cada día, cada semana, y hemos ido valorando cualquier incorporación, el porqué y el quién".

"Detenernos ahora en unas palabras que se dijeron al inicio (sobre una plantilla corta)... Las cosas evidentemente pueden ir cambiando. Hay sucesos y acontecimientos que te van haciendo variar la planificación. Pero entre corta o larga, yo me quedo con que tenemos una muy buena plantilla. Estamos convencidos de ello y el cuerpo técnico también lo está".

Tres laterales derechos con la llegada de David Jiménez

"Con la incorporación de David Jiménez hemos creído que hemos asegurado el nivel, la complementariedad y la alternancia en el perfil de jugadores para la banda derecha".

"Queremos a David Jiménez desde hace mucho, lo hemos conseguido en el tramo final de mercado y estamos convencidos de que es una gran incorporación, junto con los otros dos compañeros".

"Tenemos mucha confianza en Nacho Vidal, en Aisar y en David Jiménez. La incorporación de David Jiménez es porque, como os he dicho, lo queremos hace tiempo y no tiene nada que ver con que tengamos dos".

"A nivel de planificación, entendemos que tenemos las posiciones bien cubiertas en cuanto a número y competencia y perfiles entre ellos".

¿Por qué quería el Oviedo a Goti y Jiménez?

"Tienen un denominador común ambos, que son chicos con una formación excelente. Mikel, tanto en el Athletic como en la Real Sociedad; David, en sus 13 temporadas en el Real Madrid. Nos vienen a aportar aquí juventud, formación y nivel, que unido a los demás jugadores que tenemos nos hacen estar contentos e ilusionados".

¿Tiene margen el Oviedo en el límite salarial?

"Ha acabado el mercado y se han inscrito todos los futbolistas. [...] Para mí la gestión económica y de muchos otros departamentos del club, que parece que es un trabajo que no se ve, está siendo brillante».

"Si la gestión considero que ha sido brillante es que ha habido margen. Al final son cosas que son positivas para todos. Creo que la gestión económica del club, no este año únicamente, sino que viene siendo muy buena y eso nos ha permitido potenciar la estructura deportiva».

La aportación de la cantera

"En la cantera hay que confiar, pero en la cantera también hay que educarla desde abajo para obtener los jugadores lo máximo formados posibles que estén preparados para el primer equipo".

"La sensación que tenemos en cuanto a los chicos canteranos está siendo muy buena, pero no se olvide que con la cantera hay que ser responsable y no hay que regalar nada, porque eso muchas veces confunde a los chicos y todo a su tiempo. Las cosas tienen un proceso".

"Vamos a tratar de que los chicos jóvenes mayoritariamente jueguen. [...] Sí, sí, es muy importante que jueguen. Vamos a tratar de que así sea".

¿Cuál es el objetivo? ¿Ascenso directo o play-off?

"Se le tiene que pedir estar preparados y entrenar cada semana para ganar todos los partidos y cada uno de ellos. En el devenir de la temporada veremos dónde llegamos. La ambición es alta, la exigencia es alta y somos todos muy conscientes del club en el que estamos y a qué representamos".

¿Cómo ha sido la pretemporada?

"La pretemporada la he considerado también muy activa porque se ha tenido mucho tiempo de trabajar, con semanas limpias, y se han hecho el número de partidos que se ha considerado desde la dirección deportiva y desde la demanda del cuerpo técnico".

"El día a día del equipo es maravilloso. Vamos allí a El Requexón, vemos entrenar, vemos cómo se interrelacionan los chicos, veis las caras, sensaciones, y está siendo muy buena. Este tipo de factores hacen aumentar la ilusión y la convicción de que tenemos una plantilla buena, una plantilla sana, y que hay muy buen nivel en el día a día y en su trabajo".

Brandon Domingues

"Brandon Domingues se está recuperando de su lesión. Vamos a tratar de ayudarle. Las lesiones son los momentos más duros para los jugadores en su carrera, porque tienen que recuperarse, porque hay un proceso difícil".

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"Brandon Domingues es un jugador más de la plantilla. Vamos a tratar de ayudarlo como todos los demás. Es un jugador más de la plantilla y vamos a tratar de que se recupere lo mejor y lo más pronto posible para que nos pueda aportar en el futuro".