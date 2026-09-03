La intrahistoria de la salida de Luka Ilic del Oviedo: una rescisión cocinada a fuego lento
El conjunto azul le había ofrecido al serbio diferentes opciones a lo largo del verano y finalmente se ahorrará una parte importante de sus emolumentos
La salida de Luka Ilic puso el punto final a un mercado frenético para el Oviedo. Los azules, que habían cerrado el capítulo de incorporaciones con 16 fichajes, mantuvieron abierto hasta las últimas horas el frente del serbio. Club y jugador alcanzaron definitivamente un acuerdo para rescindir el contrato después de unas negociaciones que se prolongaron durante prácticamente todo el verano y que finalmente permiten a la entidad carbayona ahorrarse una parte importante de sus emolumentos durante los dos años de contrato que le quedaban por delante.
Tras su discreta temporada en Primera División, el Oviedo le comunicó al futbolista que no entraba en los planes para el regreso a Segunda. Su elevado salario, que no se reducía por el descenso de categoría, era uno de los principales impedimentos para su continuidad y el serbio tampoco quería jugar en la categoría de plata. La dirección deportiva le ofreció diferentes salidas a lo largo del mercado, pero ninguna de ellas convencía a Ilic. La opción que más le interesaba al Oviedo era un traspaso, incluso aunque fuese a coste cero (puesto que podría reservarse un porcentaje de sus derechos o incluir alguna cláusula de cara al futuro), aunque finalmente optó por la fórmula de la rescisión, que pese a no ser tan beneficiosa sigue sirviendo para ahorrarse una parte importante de su salario.
El acuerdo entre ambas partes se dilató hasta última hora puesto que Ilic seguía sin aceptar ninguna de las propuestas que tenía encima de la mesa. A falta de dos horas para el cierre del mercado, el serbio se presentó en las oficinas del Carlos Tartiere para reunirse con los dirigentes azules y firmar los papeles para la resolución de su contrato. Una conversación que se extendió alrededor de media hora y que puso punto y final a su etapa de azul.
El serbio había sido una de las grandes apuestas del Oviedo en su regreso a Primera División. Veljko Paunovic lo tenía entre ceja y ceja (después hasta lo llevó con Serbia en su periplo como seleccionador) y el club azul desembolsó cerca de 2 millones al Estrella Roja para hacerse con sus servicios. llic dejó buenas sensaciones durante la pretemporada, gol incluido, aunque con el paso de las semanas y el inicio de la competición se fue diluyendo. El mediocentro cerró su etapa como azul tras 20 encuentros disputados y dos tantos anotados.
A lo largo del verano, Ilic apenas había entrenado junto al resto de sus compañeros en El Requexón y ni siquiera disputó minutos durante toda la pretemporada. El mediocentro trabajaba al margen en el campo número uno, en el que coincidía con otro de los descartes como Brandon Domingues, al que el club carbayón no le ha encontrado acomodo en este mercado.
Además de ahorrarse una parte importante de su salario, con su salida el Oviedo también libera una ficha más en el primer equipo que podría utilizar para nuevas incorporaciones a lo largo de la temporada. Y el club también se libra de otro ‘problema’, puesto que el futbolista tendría que reincorporarse a la dinámica grupal si llega a continuar.
El futuro del futbolista apunta a fuera de España. Con la carta de agente libre bajo el brazo su incorporación es más apetitosa para el resto de clubes y cuenta con el interés de varios equipos del extranjero, como el Pafos chipriota, que jugará la Conference League en la presente temporada.
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