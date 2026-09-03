Una revolución total en el Oviedo: el análisis del mercado azul, uno de los más agitados que se recuerdan

16 caras nuevas y 11 salidas. Ese es el balance de uno de los mercados más agitados que se recuerdan en la historia reciente del Oviedo. Los azules pisaron el acelerador desde el inicio, respaldados por una planificación que comenzó a tomar forma durante los últimos meses en Primera, y mantuvieron el ritmo hasta el cierre, con movimiento en las oficinas hasta última hora para resolver la rescisión de Luka Ilic. La hoja de ruta a lo largo del verano ha sido clara: apostar, en su mayoría, por futbolistas jóvenes, conocedores de la categoría y en propiedad. Una profunda renovación que sitúa al Oviedo entre los equipos que más se han reforzado de toda la Segunda División.

Y eso que durante muchas semanas de junio los azules no tuvieron director deportivo. David Fernández se incorporó oficialmente el 1 de julio, con un boceto inicial bien planteado y varios movimientos ya firmados, pero el catalán ha tenido mucho trabajo desde entonces. La plantilla ha sufrido una importante reestructuración en prácticamente todas sus líneas, con bajas muy dolorosas como la de Santi Cazorla y con solo cinco futbolistas que continúan respecto a la temporada pasada. Son los casos de Escandell, renovado este mismo verano hasta 2029, Nacho Vidal, David Costas, Dani Calvo y Alberto Reina, además de Brandon Domingues, que permanece en el club.

La defensa, donde más se mantiene el bloque

La parcela defensiva es donde más se ha podido mantener el bloque. En la portería, además de la importante continuidad de Escandell, el club cerró la posición con la promoción de un Narváez que venía destacando en el Vetusta. En la zaga se mantienen tres de los cuatro hombres con los que los azules ascendieron a la élite (Vidal, Costas y Calvo), pero también ha habido muchas novedades. Aisar y David Jiménez refuerzan la banda derecha, con tres efectivos en total, aunque cualquiera de ellos podría jugar más adelantado si Calero lo precisa. En el centro, Carlos Domínguez es la apuesta para dar un salto de nivel y Marco Esteban la prueba de que el club también confía en la cantera. Completamente renovado estará el lateral zurdo, con una mezcla entre veteranía y juventud a cargo de Juan Cruz y Samu Rodríguez.

Por delante, en el centro del campo, el club tendrá que hacer frente a la ausencia de Cazorla. Un vacío imposible de suplir en lo social, pero también en lo deportivo. Reina es el único superviviente en una parcela en la que los azules se han reforzado con Youness, Aldasoro, Villahermosa y un Mikel Goti que llevará el ‘8’ y que fue la guinda en la mediapunta en el último día de mercado. Enzo Pérez y Dieguito, tras convencer a Calero durante el verano, también se unen a la fiesta y estarán en dinámica de primer equipo.

Las bandas y el ataque, muy renovados

El único superviviente por las bandas es Chaira, aún en pleno proceso de recuperación. Pablo Sáenz, el primer fichaje del verano, está siendo una de las revelaciones en clave carbayona, mientras que por el otro costado el club confió en el rendimiento contrastado de Jacobo y depositó muchas esperanzas en un Estanis que aún no ha debutado. La delantera es la única línea en la que no queda ningún integrante del equipo que jugó en Primera. Chris Ramos, Carlos Fernández, Víctor Mingo y Alexandru Isfan son las apuestas azules para tratar de conseguir el ascenso. Una parcela polivalente, con distintos perfiles y recursos para que Calero pueda sacar el máximo rendimiento a toda la plantilla.

Un mercado con la línea muy clara

El mercado azul deja una línea de actuación clara. Al margen del rumano Isfan, todos los fichajes conocen el fútbol español. Los azules pujaron fuerte por jugadores que venían de una gran temporada el curso pasado, como Villahermosa o Carlos Fernández, y conscientes del potencial en Primera Federación, apostaron por varios jugadores de la categoría de bronce como Mingo o Samu. Y por la juventud: solo Juan Cruz (34) y el propio Carlos Fernández (30) alcanzan la treintena. De cara al proyecto, el club también se ha asegurado la continuidad de gran parte del bloque para lo que viene, puesto que la mayoría de incorporaciones llegan en propiedad. Las únicas excepciones son Mikel Goti, Carlos Domínguez, Chris Ramos y Aldasoro.

La operación salida también se considera satisfactoria en la caseta azul, sobre todo por las ventas históricas de Hassan al Celtic de Glasgow y de Rahim al Bolonia. Aunque también ha habido más rescisiones de las que hubiera gustado, empezando por la de Luka Ilic a última hora del periodo estival. Antes llegaron la de Jaime Vázquez, Alberto del Moral y Paraschiv. Por otro lado, Joaquín Delgado y Oier Luengo también se fueron traspasados (este último a coste cero), mientras que los jóvenes Pablo Agudín, Álex Cardero y Eze salieron cedidos en busca de más oportunidades.

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De esta forma, el Oviedo afronta la temporada con 27 futbolistas a las órdenes de Calero. Un número muy elevado con el que el técnico tendrá que ir engrasando la maquinaria en tiempo récord para que los azules empiecen a mirar desde ya hacia arriba. La etiqueta de recién ascendido pesa y el Tartiere no destaca por ser una plaza acostumbrada a la paciencia, pero, a priori, parece que hay equipo para volver a aspirar a grandes cotas esta temporada.