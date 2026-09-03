Los dos últimos fichajes del Real Oviedo, "responsabilidad y ganas" de lograr el objetivo con el equipo azul

La sala de prensa del Carlos Tartiere acogió a primera hora de esta tarde la rueda de prensa de presentación de los dos últimos fichajes del Real Oviedo, Mikel Goti y David Jiménez, así como una valoración del mercado del club azul por parte de su director deportivo, David Fernández.

Así ha sido la intervención de Mikel Goti:

¿Qué significa fichar por el Oviedo?

"Para mí es un paso hacia adelante en mi carrera, vengo a un club histórico, siento una gran responsabilidad y tengo muchas ganas de defender esta camiseta a muerte y dar lo mejor de mí, mi mejor versión».

¿Su posición ideal?

"Mi posición ideal es la mediapunta, puedo jugar en otras posiciones, sobre todo en el centro del campo, pero es donde más cómodo me siento".

Su etapa anterior y la adaptación a otras ideas de juego. Las palabras de Iván Ania y por qué no terminó de ofrecer en Córdoba el rendimiento esperado.

"Cada entrenador tiene su idea propia, su estilo. Los dos intentamos remar en la misma dirección en ese sentido. Mi actitud y mi predisposición fue máxima para llegar a lo que él me pedía, pero también creo que la formación que he recibido tanto en el Athletic como en Zubieta es un poco diferente a lo que igual él me pedía. Al final lo que desde pequeño he estado aprendiendo y mejorando era un poco diferente".

¿Cómo se fraguó su llegada al Oviedo?

"Yo desde el primer momento me sentí muy cómodo hablando tanto con David como luego, cuando tuve la oportunidad de hablar con Calero. La verdad es que fue bastante fácil. Sí que es verdad que obviamente siempre al principio surgen dudas, un cambio de vida, pero me gustó mucho todo lo que me dijo, cómo me habló, cómo me trató y estoy muy contento de empezar aquí una nueva etapa".

La competencia en la plantilla

"La competencia que pueda haber y el nivel de jugadores tan alto que pueda haber en plantilla nos hace buenos a todos y tiene que haber siempre una competición sana entre nosotros para conseguir grandes cosas".

¿Está preparado para jugar ya?

"Por mí, encantado de jugar, pero sé el nivel de mis compañeros. No ha sido un verano fácil, así que sé que tengo que ir poco a poco, seguir trabajando como siempre he hecho en toda mi carrera y espero que las oportunidades lleguen y, cuando lleguen, dar lo mejor de mí".

Así ha sido la intervención de David Jiménez:

¿Qué significa llegar al Oviedo?

"Sé la exigencia que tiene este club, estoy muy contento de estar aquí y, como ha dicho mi compañero, voy a dar el máximo en cada día y en cada partido".

Su llegada desde Valdebebas y la acogida en El Requexón

"Estoy muy contento de estar aquí y darles las gracias a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por cómo me han acogido".

¿Por qué eligió el Oviedo pese a la competencia en el lateral derecho?

"No miro, no creo que debamos mirar la cantidad de jugadores que hay en cada posición. Al final esto es un equipo, una plantilla muy amplia en la que todos vamos a estar dispuestos a trabajar en el día a día para el mejor once que ponga el míster y poder ayudar en todo lo que nos pida".

La competencia

"Es una plantilla muy amplia, en cada posición hay varios jugadores, pero yo la competencia la veo muy bien, tanto para mejorar individualmente como colectivamente. Si cada uno da su 100% va a ayudar al equipo".

Sus características como lateral

"He tenido por suerte muchos entrenadores en mi carrera y estoy a disposición de lo que me pida el míster. Me gusta llegar atacando, me siento cómodo tanto por dentro como por fuera, así que estoy a disposición del míster".

¿Está preparado para jugar ya?

"Me veo preparado, he estado entrenando la pretemporada para llegar al máximo en Liga y espero dar el máximo".

¿Ha hablado con el entrenador de su buen pie para el balón parado?

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"De momento en esa faceta no hemos tenido tiempo de hablar. Agradezco tanto al míster como a mis compañeros cómo me han acogido. Sí que he hablado con el míster de estructura a nivel ofensivo, a nivel defensivo, de las palabras que él utiliza en los entrenamientos para ir sabiendo conceptos y solo he podido hablar de eso. Espero que en los próximos días tengamos esa charla".