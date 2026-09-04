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Problemas arriba para el Oviedo: Carlos Fernández y Chris Ramos siguen sin entrenar y apuntan a bajas

Los dos arietes siguen arrastrando problemas físicos y Calero no podrá contar con ello ante el Burgos

Calero, durante un entrenamiento. | IRMA COLLÍN

Calero, durante un entrenamiento. | IRMA COLLÍN

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Nacho Azparren

Nacho Azparren

Sigue Julián Calero preparando con mimo la cita ante el Burgos del domingo, 16.15 horas, en el Carlos Tartiere. El técnico mantenía la duda de los dos delanteros con molestias, Chris Ramos y Carlos Fernández, pero el paso de los días parece confirmar los peores presagios. A dos días del partido, los dos arietes siguen sin entrenarse con el grupo por lo que parece que no pondrán jugar ante el Burgos.

A la vista del panorama, parece claro que será Isfan el que repita en punta. El rumano ya fue el elegido por el técnico la semana pasada en el Belmonte cuajando una actuación notable. Además, sumó su primera asistencia a su curriculum en el Oviedo.

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La sesión en al ciudad deportiva estuvo centrada en el balón parado, con Calero y su cuerpo técnico muy encima de sus futbolistas. El equipo completará mañana el último entrenamiento, esta vez en el Carlos Tartiere y el técnico comparecerá antes de la misma ante los medios.

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