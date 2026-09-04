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El Valladolid manda más de mil entradas para uno de los viajes más deseados: precios y condiciones

Aficionados del Oviedo en el Carlos Belmonte. | FC9

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O. O.

El Valladolid ha hecho llegar al Real Oviedo un paquete con 1.063 localidades de cara al choque entre ambos equipos que se disputa el próximo domingo 13 de septiembre, a las 16:15 horas, en el José Zorrilla. 594 entradas son a 20 euros en sector visitante, 137 a 52 en Tribuna Este, sector 512 y 332 a 52 en Este, sector 513.

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