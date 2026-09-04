El Valladolid manda más de mil entradas para uno de los viajes más deseados: precios y condiciones
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O. O.
El Valladolid ha hecho llegar al Real Oviedo un paquete con 1.063 localidades de cara al choque entre ambos equipos que se disputa el próximo domingo 13 de septiembre, a las 16:15 horas, en el José Zorrilla. 594 entradas son a 20 euros en sector visitante, 137 a 52 en Tribuna Este, sector 512 y 332 a 52 en Este, sector 513.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenida una mujer en Gijón por apuñalar a su novio con una navaja mientras hacía la cena porque 'no se dio cuenta
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la plancha de pelo de lujo más barata del mercado: enriquecida con zafiros para un resultado óptimo
- Multado con 200 euros tras sufrir un accidente, poner correctamente la baliza v-16, pero no sacar la botella del maletero: la Guardia civil revisa el interior en la vuelta del verano
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de varillas más potente y barata del mercado: ideal para preparar nata, claras a punto de nieve y pasteles
- El orgullo de las primeras gijonesas que serán reconocidas por el Club de Regatas como socias de honor: 'La mayor alegría es que rompimos el techo de cristal que había
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- Tres alcaldes socialistas, tres maneras de esquivar la posición de la FSA
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente limpiador de alfombras y tapicerías más barato del mercado: quedarán como recién compradas