El Valladolid manda más de mil entradas para uno de los viajes más deseados: precios y condiciones

El Valladolid ha hecho llegar al Real Oviedo un paquete con 1.063 localidades de cara al choque entre ambos equipos que se disputa el próximo domingo 13 de septiembre, a las 16:15 horas, en el José Zorrilla. 594 entradas son a 20 euros en sector visitante, 137 a 52 en Tribuna Este, sector 512 y 332 a 52 en Este, sector 513.