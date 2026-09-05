David Costas no se entrena y apunta a baja ante el Burgos
Calero ultima los detalles del tercer choque en el Tartiere
El Oviedo se ha entrenado esta mañana en el Carlos Tartiere con las bajas ya conocidas de Chris Ramos y Carlos Fernández, a los que Calero ha descartado para el duelo ante el Burgos. El que tampoco se ha ejercitado por segundo día consecutivo es un David Costas que apunta a baja ante el Burgos, en el choque que mañana alberga el Tartiere y en el que los azules buscarán el primer triunfo del curso en casa.
Además, se mantienen las otras dos bajas ya conocidas, de los lesionados Ilyas Chaira y Brandon Domingues. Entre las dudas del entrenador, el sistema a emplear ante el Burgos. En el Belmonte, Calero optó por un dibujo con tres centrales y ahora debe decidir si darle continuidad o si recupera los 4 defensas más habitual desde su llegada este verano.
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