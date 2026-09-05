David Costas no se entrena y apunta a baja ante el Burgos

El Oviedo se ha entrenado esta mañana en el Carlos Tartiere con las bajas ya conocidas de Chris Ramos y Carlos Fernández, a los que Calero ha descartado para el duelo ante el Burgos. El que tampoco se ha ejercitado por segundo día consecutivo es un David Costas que apunta a baja ante el Burgos, en el choque que mañana alberga el Tartiere y en el que los azules buscarán el primer triunfo del curso en casa.

Además, se mantienen las otras dos bajas ya conocidas, de los lesionados Ilyas Chaira y Brandon Domingues. Entre las dudas del entrenador, el sistema a emplear ante el Burgos. En el Belmonte, Calero optó por un dibujo con tres centrales y ahora debe decidir si darle continuidad o si recupera los 4 defensas más habitual desde su llegada este verano.