Jesús Martínez, de regreso a Asturias: “Con ganas de ver a mi Oviedo"

Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, ya está en Asturias. El empresario mexicano regresa al Principado once meses después de su última visita, en un momento especialmente significativo para el club azul, ya que el martes recibirá la Medalla de Asturias. Su llegada se produce tras las tres primeras jornadas de la temporada, con un proyecto renovado y una plantilla profundamente remodelada después de un mercado de fichajes de intensa actividad.

Es hora de pasar revista, tras un inicio algo irregular saldado hasta ahora con una victoria, un empate y una derrota. Mañana, el mexicano estará en el palco del Carlos Tartiere de cara al choque ante el Burgos. "Estoy un poco cansado por el jet lag, pero con ganas ya de ver a mi Real Oviedo", manifestó el dirigente azteca a su llegada al Aeropuerto de Asturias.

La visita del máximo accionista coincide además con un acto de especial relevancia institucional: la entrega al Real Oviedo de la Medalla de Asturias, una distinción que provoca un profundo orgullo en la entidad.