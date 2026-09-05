Julián Calero, sobre la plantilla del Oviedo: "Esto es como Forrest Gump; ahora hay que abrir la caja de bombones..."

Julián Calero encara el choque ante el Burgos con optimismo en poder lograr el primer triunfo de la temporada al amparo del Tartiere. A pesar de las bajas, el entrenador confía en la amplitud de plantilla.

Regreso al Tartiere. “El equipo está bien, con ilusión. Pero con los pies en el suelo, es un camino difícil. Han llegado dos jugadores más y eso lleva un ajuste. Hay que dar pasos hacia atrás para afianzar cosas. Es normal tener altibajos. Pero estamos convencidos, trabajamos con una idea clara. Los que llegan están disponibles.

La delantera. “Carlos y Chris no están porque no han podido entrenar”.

El mercado. “Cuando tienes una plantilla remodelada hay jugadores que quieren salir, los que el club quieren que salgan... Hay intereses particulares. Es importante que se cierre porque sabemos que los que estamos vamos a estar como mínimo hasta enero. Ahí se abre otra ventana y empieza otra locura. Pero ahora estamos centrados. Estoy satisfecho con el mercado, tengo alternativas, con posibilidades. Hay que abrir la caja de bombones y ver si están buenos, como en Forrest Gump. Traemos 16 nuevos, hay que darle la enhorabuena a la dirección deportiva. Hay que hacer más fuertes las fortalezas”.

David Jiménez. “Lo hemos hecho porque nos quedábamos cojos por delante porque no tenemos un extremo a pierna natural y ahí Aisar ha jugado mucho tiempo ahí nos permite mientras Ilyas está fuera poder completarlo. Es un lateral dinámico, ofensivo, con bien pie, incluso ha jugado de medio centro con Raúl. Es un lateral largo. Nos complementa. Nacho y Aisar han tenido problemas físicos, podíamos quedarnos cojos. Hemos puesto la venda antes de la herida.

Media punta. “Goti nos da riqueza, tenemos la posición específica, pero se adapta a ser un 10 con llegada en el 4-3-3, tiene gol capacidad, pase... No nos influye mucho pero nos da posibilidades, de cambiar sistema, con 4-4-2 venir a recibir... Nos da riqueza, un puntito de calidad y debo sacar de él ser competitivo. En calidad anda muy bien y debo ayudarle a competir bien, a aterrizar bien. Estoy contento”.

Presión. “Han sido tres contextos diferentes. Granada teníamos claro por su forma de jugar, ante el Leganés la roja nos da el balón y en Albacete usamos línea de 5 pero no fuimos capaces de apretar alto. Debemos manejar las dos situaciones, presionar y cuando toque bloque medio esperamos. A veces te da pausa y estabilidad. A mí me gustaría tener todo el rato el balón pero el rival juega bien. Si toca bloque medio, que no duela”.

Partidos en casa. “No veo presión extra, nos la metemos nosotros para que la gente disfrute de la victoria. No ha podido llegar y en las dos jornadas pudimos ganar. Más ganas que presión. Que disfrute el Tartiere de nuevo. Sé la dificultad del Burgos pero tenemos ganas”.

Balón parado. “Hay buenos lanzadores, depende del partido y de quien juegue. No hemos tenido fortuna para los buenos lanzadores que tenemos. Lo trabajamos pero el golpeo es personal de cómo te encuentres y el remate con el timing. El balón parado es un arte, al margen del juego. Yo lo llamo los momentos de balón parado.

Sistema. “Me gusta tener cintura. Tomo decisiones acorde a lo que tengo. Hay una ley que dice que lo que va bien no lo toques, otro dice que intentes mejorarlo. Con Juan Cruz tenemos alternativas, la de la línea de 5. Lo tengo decidido pero es una situación que puedo volver a repetir cuando lo vea oportuno. Hubo cosas que se hicieron bien”.

Forés y el Burgos. “El Burgos ha dado un salto de nivel y tiene que ver Michu en la idea y en el tipo de jugador. Los útlimos fichajes vienen de Primera. Luchan exactamente por lo mismo que nosotros: por los puestos de arriba. Tienen veteranos y juventud, hay que tenerlos en cuenta. Forés viene de Primera. Aquí no tuvo su mejor versión pero le conozco y sé de lo que es capaz de hacer, con intuición para el gol, tiene un don con la finalización. Ha anotado dos y ha tenido más opciones. Tendremos que tener cuidado, pero debemos ser nosotros mismos. Debemos tener personalidad, que seamos capaces de llevar el partido donde queremos”.

Reencuentro. “Encontrarme con la gente de Burgos es especial. Hay sitios donde generas un vínculo, me ha pasado en Cartagena, en Valencia y Burgos. Allí hay un vínculo, o ascendíamos o el club desaparecía y se generó ese vínculo, con unos años consolidándonos en Segunda. Le tengo mucho cariño”.