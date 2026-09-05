Otro rival del Oviedo que se rinde a la plantilla azul: "Es de los llamados a ascender a Primera"

El Burgos, un aspirante a todo esta temporada, tal y como explicó Julián Calero en la sala de prensa, llega con el objetivo de cahfarle a Jesús Martínez su reencuentro con el Carlos Tartiere. El entrenador de los burgaleses, Sergio Francisco, alabó el nivel de los de Calero: "Mi objetivo es competir y buscar los 3 puntos siempre. Y creo que mejor o peor hemos competido en los tres partidos que hemos jugado. Me gustaría hacer muchas cosas bien, lo necesitamos si queremos ganar en Oviedo. Es un equipo de los llamados a ascender, tiene jugadores de todos los perfiles y con minutos en Primera División. Es un rival muy complicado y, además, juega en su casa, ante sus aficionados y querrán conseguir la primera victoria en el Tartiere. Espero un Burgos reconocible y equilibrado tanto ofensivamente como defensivamente porque para sumar fuera hay que hacer eso".