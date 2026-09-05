Otro rival del Oviedo que se rinde a la plantilla azul: "Es de los llamados a ascender a Primera"
O. O.
El Burgos, un aspirante a todo esta temporada, tal y como explicó Julián Calero en la sala de prensa, llega con el objetivo de cahfarle a Jesús Martínez su reencuentro con el Carlos Tartiere. El entrenador de los burgaleses, Sergio Francisco, alabó el nivel de los de Calero: "Mi objetivo es competir y buscar los 3 puntos siempre. Y creo que mejor o peor hemos competido en los tres partidos que hemos jugado. Me gustaría hacer muchas cosas bien, lo necesitamos si queremos ganar en Oviedo. Es un equipo de los llamados a ascender, tiene jugadores de todos los perfiles y con minutos en Primera División. Es un rival muy complicado y, además, juega en su casa, ante sus aficionados y querrán conseguir la primera victoria en el Tartiere. Espero un Burgos reconocible y equilibrado tanto ofensivamente como defensivamente porque para sumar fuera hay que hacer eso".
Suscríbete para seguir leyendo
- Conmoción en El Fontán de Oviedo por la muerte de un conocido florista de 48 años que perdió la vida en un accidente de moto en Quirós
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de fundas de almohada estampadas más barato de mercado: transpirables y fáciles de limpiar
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el completo set de brochas de maquillaje más barato del mercado: de alta calidad y especialmente suaves
- Dos montañeros, colgados al enredarse las cuerdas cuando escalaban una pared en el Cares
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cama estampado más barato del mercado: transpirable y fácil de limpiar
- En crisis como la de Ceuta es mejor que haya un Gobierno progresista', defiende el ministro Bolaños en Oviedo
- El PSOE ya tiene candidato para intentar recuperar la Alcaldía de Mieres: Roberto Ardura encabezará la lista de los socialistas
- Muere un motorista de 48 años al caer por un desnivel cuando circulaba por el alto de La Cobertoria