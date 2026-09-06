Ahora toca en el Tartiere: un once con novedades y un objetivo claro para el Real Oviedo

No salió el inicio de esta historia como todos pensaban pero eso, lo de que en cualquier momento las cosas puedan torcerse, es algo habitual en la impredecible Segunda División, la "hipertensiones", por lo indescifrable de sus caminos. La victoria en Albacete ha traído una dosis extra de tranquilidad y el fin del mercado ha terminado con las especulaciones. Todo parece dirigirse a un clima de calma que demanda cualquier club, pero en este caso el único camino son las victorias. Más aún cuando aún no la has conquistado en casa.

A este reto se enfrenta hoy el Real Oviedo en la visita de un Burgos con viejos conocidos (16.15 horas). Sigue Michu a los mandos desde los despachos y Oier Luengo, saliendo de lesión, es ahora rival. Igual que un Álex Forés que quiere convertirse en referente de los de El Plantío. No le va mal: lleva dos goles en tres jornadas cuando el año pasado no logró anotar en todo el curso con el Oviedo.

Va de delanteros el asunto porque si Forés es la amenaza del Burgos en el bando azul anda Calero buscando un referente en el área sin que sea una labor sencilla. Sobre todo, por las lesiones. Vuelven a quedarse fuera Chris Ramos y Carlos Fernández, llamados a ser los que encabecen la labor anotadora, como ya sucedió en Albacete. Entonces Calero tiró del rumano Isfan como referente y la cosa no salió nada mal. Bregó Isfan, apuró a los marcadores y asistió por primera vez esta temporada. Hoy quiere que la fórmula siga teniendo parecidos efectos.

Y en referencia a la fórmula del entrenador podría haber variaciones en la misma. Valora Calero recuperar la defensa de cuatro en vez de la de cinco que probó con éxito en el resultado en el Belmonte. Aquel experimento lo justificó el entrenador con que había adaptado la libreta al estado de salud de sus futbolistas. "Pongo a los que están vivos", expuso con gracia.

Siguen las ausencias arriba, pero al menos recupera efectivos en el medio. Es el caso de un Alberto Reina que ha dejado atrás sus molestias y apunta a volver al equipo. También ha quedado atrás el plazo para fichar, que suponía un incordio en su caso (por los cantos de sirena), por lo que se espera que vaya acercándose a su mejor versión, la que le convirtió el curso pasado en uno de los pocos motivos de orgullo del Oviedo en Primera. También tiene Aldasoro una semana más de trabajo en la ciudad deportiva, y también suena a titular. En una situación al alza está Estanis Pedrola, en busca de su estreno, aunque empezará en el banquillo.

Además de las ausencias de los dos hombres-gol sigue contando Calero con las ausencias de los otros dos lesionados: a Chaira no se le espera a corto plazo y Brandon Domingues, que al no encontrar acomodo vuelve a formar parte de la plantilla, aún no ha comenzado con el grupo. A ellos podría sumarse David Costas, tras dos sesiones alejado del grupo -aunque ha entrado en la lista-, lo que supondrá el regreso al equipo inicial de Dani Calvo.

Con todo, el Oviedo podría formar ante el Burgos con un equipo compuesto por Aarón Escandell; Aisar, Calvo, Carlos Domínguez, Samu Rodríguez; Aldasoro, Reina; Pablo Sáenz, Villahermosa, Jacobo; Isfan. Completan la lista: Narváez, Vidal, Jiménez, Costas, Marco Esteban, Juan Cruz, Youness, Mikel Goti, Enzo, Estanis, Dieguito y Mingo.