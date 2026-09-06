El entrenador del Burgos, crítico con el juego de los suyos: “El Oviedo ha tenido un partido tranquilo”
“Se nos han escapado dos puntos”, se lamenta el entrenador de los visitantes
Sergio Francisco, entrenador del Burgos, mostró su contrariedad por el resultado, un empate sin goles en el que los suyos no fueron capaces de imponer su fútbol con uno más. “Se nos escapan dos puntos. En el inicio el Oviedo ha sido mejor, y con la roja se nos pone todo de cara para ir a por el partido. Nos ha costado con balón, hemos sido lentos en la circulación. Hemos hecho un partido parecido en ocasiones. Jugando tanto tiempo con uno más tenemos que ser más eficientes. Se nos ha ido una oportunidad de poder ganar”, analizó el entrenador de los de El Plantío.
“Las velocidades, los ritmos, eran muy lentos, les dábamos tiempo de llegar. Solo se han sentido amenazados esos 5 minutos después de la roja. Luego han tenido un partido tranquilo. Hay que cuidar más los detalles, con y sin balón para que no se nos vayan los puntos”, agregó Sergio Francisco.
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