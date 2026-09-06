Jesús Martínez, ya en Asturias y "con ganas": su agenda para la próxima semana con el Real Oviedo

Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, ya está de nuevo en Asturias. El empresario mexicano regresa al Principado once meses después de su última visita, en un momento especialmente significativo para el club azul, ya que el martes recibirá la Medalla de Asturias, una distinción que genera especial ilusión tanto en el club como en el seno del Grupo Pachuca. La llegada de Martínez se produce tras las tres primeras jornadas de la temporada, con un proyecto renovado y una plantilla profundamente remodelada después de un mercado de fichajes de intensa actividad. La visita también servirá para pasar revista a la entidad en un periodo de cambios importantes, tanto en la configuración de la plantilla como en algunos cargos de relevancia en el club.

Martínez aterrizó algunos minutos después de las 5 de la tarde en el Aeropuerto de Asturias. Allí fueron a recibirle el presidente del club Martín Peláez y el director general Agustín Lleida, que le acompañaron hacia el coche oficial que le dejaría después en un hotel del centro de la capital para cumplir en los próximos días con una ajetreada agenda. "Estoy un poco cansado por el jet lag, pero con ganas ya de ver a mi Real Oviedo", manifestó el dirigente azteca a su llegada al Aeropuerto de Asturias a LA NUEVA ESPAÑA.

Ahora, es el momento para el mexicano de comprobar in situ cómo van las cosas en el Real Oviedo cuando ya se ha cerrado el mercado de fichajes, con 16 incorporaciones esta temporada, una revolución notable, y tras un inicio algo irregular saldado hasta ahora con una victoria (0-1 en Albacete), un empate (0-0 frente al Granada) y una derrota (0-1 ante el Leganés). Esta tarde, el mexicano estará en el palco del Carlos Tartiere para seguir en directo el enfrentamiento ante el Burgos, en el que los azules buscan a la tercera el primer triunfo de la temporada en casa.

Martínez estará en Asturias una semana y el club irá desvelando su agenda en los próximos días. Se espera que ofrezca declaraciones a los medios y participe en algunos actos. El principal, el que tiene lugar en la tarde del martes cuando el Real Oviedo sea premiado con la Medalla de Asturias. En su anterior visita, el dueño de Pachuca también encabezó una expedición azul en clave de celebración, pues fue condecorado el club con la Medalla de Oro 2025 por parte de la Cámara de Comercio de Oviedo, con motivo del Centenario azul y de su ascenso a Primera División.