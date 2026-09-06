Julián Calero, muy molesto con la roja a Aldasoro: “Se nos está convirtiendo el fútbol en algo odioso”

Julián Calero puso el énfasis en la actitud de los suyos y el fútbol desplegado en el empate sin goles ante el Burgos en el Tartiere que impide el primer triunfo de la temporada en casa.

Balance. “Estoy muy orgulloso de mis jugadores, tanto con once, hemos hecho 25 minutos muy buenos, como con diez. Hemos conseguido que no se notara la inferioridad numérica, hemos tenido 3 o 4 oportunidades muy claras para ganar. Hubiera sido tremendo. Me gustó la fusión con la afición, aunque estemos fastidiados de no ganar”.

La expulsión. “La roja... Se nos está convirtiendo el fútbol en algo odioso. Cuando es a favor nadie nos quejamos, nadie. Hay un contacto a la altura del gemelo y el árbitro piensa que es un contatco sin más. Pero si sacas la fotografía en el contacto pues te expulsan. Lo veo igual sea a favor o en contra. El fútbol se convierte en algo imprevisible. Lo preparas, llega una acción de estas y adiós. Decían que el VAR iba a intervenir menos... Hemos tenido hasta ahora una roja a favor y una en contra, así que no decimos nada. Hay que mejorar”.

Análisis del partido. “Futbolísticamente hemos planteado un partido para incomodarles sin balón y tener orden, porque ellos tienen calidad. A partir de la roja nos ha tocado cambiar el planteamiento. Metimos a Enzo que tiene mucha energía e hicimos doble pivote con Youness para robar y salir. Había quien criticaba fichar a a David Jiménez y mira.. Operan a Nacho del dedo y hoy Aisar pide el cambio... Mira por donde las cosas salen así. Tuvimos situaciones, contras y merecimos la victoria con uno menos. Pero el fútbol entiende que hay que ser fuerte en las áreas. Lo decía Luis Enrique, es como la botella de champán, hay que romperla para que lleguen los goles”.

La situación. “No dejaré que entre el nerviosismo, pero tenemos fastidio de no haber marcado aún en el Tartiere. Los equipos que quieren luchar arriba tienen que ser fuertes en casa. Lo buscaremos fuera. En el kilómetro 4 no se acaba un maratón. Tranquilidad y a seguir adelante. No estoy nervioso ni intranquilo, mantengo la serenidad. Cuando rompa el equipo va a tirar hacia adelante”.

El juego de los azules. “Estábamos masticando al rival, en su campo, tratando de generar peligro. Si hubiera seguido es posible que marcáramos. Nos ha faltado alguna acción individual que luego Estanis sí hizo. Nos ha faltado algo de acierto al final. Son 9 tiros a puerta, hay que ganar en efectividad. Todos mis jugadores han hecho gol”.

Foco ofensivo. “Nos están generando poco y nosotros hacemos muchas llegadas. Lo normal es tener más puntos de los que tenemos. El trabajo es darles confianza a los jugadores, acercarse más a portería, tirar 14 veces en vez de 9. Ellos lo rematan, el fútbol es de los futbolistas. Tienen que coger ese punto de conf ianza, esperamos que sea pronto”.

Los cambios. “Estábamos esperando que no nos pasara con el Granada con Chris. Los últimos cambios me los aguanto por si da un calambre o algo y te quedas con otro menos. Quería aguantar pero al lesionarse Aisar no tenía más posibilidades. Quitamos el desborde de Pablo, no tenía más remedio. La intención era meter a Estanis con Pablo los últimos 5 o 6 minutos”.

Estanis. “Ha tenido la mala suerte de esa pequeña lesión que nos ha dejado 3 semanas sin él. Nos da cosas diferentes, desborde, atrevimiento. Es importante. Tiene muchas ganas de jugar un rato. No estaba para muchos minutos, y ha dado un buen nivel y nos puede dar un punto diferente desbordando por dentro y fuera. Sabemos sus condiciones, ahora hace falta que las explote de verdad”.