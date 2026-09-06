Once meses después, de vuelta: así vivió Jesús Martínez su regreso al Tartiere

Con los termómetros rozando los 30 grados y aún sin victorias como local, la afición del Oviedo no falló a su cita con el Carlos Tartiere. El feudo carbayón seguirá una jornada más sin celebrar un tanto azul, pero las gradas registraron el mejor aspecto en lo que va de temporada con 22.059 espectadores. Entre ellos, un invitado especial. Once meses después de su última aparición en la capital del Principado, Jesús Martínez, máximo accionista del Real Oviedo, estuvo presente en su asiento habitual en el estadio carbayón.

El mexicano, que aterrizó el sábado en Asturias, vivió el encuentro como acostumbra, en plena grada cerca del césped y detrás de la zona de banquillos. Martínez estaba acompañado de Rafael Monge, asesor personal del Grupo Pachuca, y de Chus Álvarez, jefe de seguridad de la entidad azul. Antes del inicio del encuentro, el dueño del Grupo estuvo a pie de césped y se mostró muy cercano con varios futbolistas, con un cálido saludo a Escandell y una charla con Ilyas Chaira en la que se interesó sobre el estado de su lesión en el hombro.

Su último encuentro en el Tartiere fue el 17 de octubre, en la derrota ante el Espanyol (0-2), una noche en la que incluso recibió algún que otro reproche de algún aficionado en su zona. Esta vez su presencia fue mucho más discreta: no apareció en ninguna ocasión por los videomarcadores y todo el mundo se centró en el choque.

En el ambiente y en la previa había ganas, muchas ganas, de poder cantar el primer gol en casa en el regreso a Segunda y celebrar un triunfo en Oviedo muchos meses después. Esta vez, el acompañante que no podía faltar no eran las pipas ni nada por el estilo, sino los abanicos. Los primeros ¡uy! llegaron con el primer disparo de Jacobo y el estadio apretaba, aupado por los buenos minutos de juego de los azules durante los primeros compases, aunque todo cambiaría superado el ecuador del primer tiempo.

Una entrada a destiempo de Aldasoro sobre Galdames comenzó en amarilla, pero tras la llamada del VAR, el árbitro José Antonio Villalobos cambió su decisión y expulsó al vasco. Una acción que no dejó dudas y por la que el público trató de consolar al futbolista con aplausos en su despedida, aunque él se fue con la cara tapada por la frustración. A partir de esa jugada aumentó la tensión con el colegiado, cada vez más protagonista con varias amarillas que pudieron ahorrarse. El Tartiere comenzaba a desesperarse y al llegar al descanso le despidió con una sonora pitada al grito de “¡fuera, fuera!”.

El Oviedo estaba con uno menos, pero por momentos no lo parecía. El público seguía arrimando el hombro tras el descanso, pero era consciente que había que aprovechar cada llegada y por eso se desesperó cuando Jacobo, en boca de gol, disparó arriba. El “11” azul se fue sustituido en la siguiente acción entre algún que otro tímido pito y en su lugar entró el joven Enzo, que recibió una cálida bienvenida. Seguían intentándolo los azules, que hicieron rugir al Tartiere cuando Pablo Sáenz estrelló su lejano remate en la madera. La grada siguió creyendo en la victoria pese a que al final no se logró.

Los esfuerzos no se negociaban sobre el césped y la mala fortuna del Oviedo seguía aumentando, esta vez en forma de lesión. Aisar, posiblemente el mejor hasta el momento, tuvo que retirarse por unos problemas físicos. La respuesta de Calero fue un doble debut: el canterano del Madrid David Jiménez y Estanis para agitar el encuentro. Y en su primera acción el catalán levantó al público con una brillante acción que por poco no se fue al fondo de la red.

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Los más de 22.000 almas apretaron hasta el final, en lo que fue la mejor entrada en lo que va de curso (superando los 20.649 espectadores ante el Leganés y los 21.595 frente al Granada), pero finalmente no pudo ser. Al término del encuentro, la afición azul agradeció el esfuerzo y se puso en modo derbi. El siguiente encuentro en casa -dentro de tres semanas- será ante el Sporting y el Fondo Norte ya se acordó del máximo rival con varios cánticos. El 27 de septiembre será el día señalado para estrenar el casillero de goles y, sobre todo, de victorias como local.