La intervención del VAR que acabó con Aldasoro expulsado: "“Observamos que existe un pisotón a la altura del gemelo..."

La acción que condicionó el empate entre el Real Oviedo y el Burgos ayer en el Carlos Tartiere fue una entrada de Aldasoro sobre Galdames que, tras intervención del VAR, acabó con la expulsión del oviedista cuando solo se habían disputado 25 minutos de choque.

La roja no fue sancionada en directo por el andaluz Sánchez Villalobos, pero sí cuando desde el VAR Moreno Aragón le instó a ver la acción delante de la pantalla. “Observamos que existe un pisotón a la altura del gemelo, por detrás, con suficiente intensidad”, le dicen desde el videoarbitraje. Tras varias repeticiones y pedir el “punto de contacto”, el colegiado resuelve: “Voy a sancionar con tiro libre con tarjeta roja. Voy a cancelar la tarjeta amarilla con roja”. Y sigue con su justificación: “Considero que es un juego brusco grave con suficiente intensidad. Y para mí, roja”.