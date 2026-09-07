Jesús Martínez, repaso a fondo del Real Oviedo: “Nuestro gran proyecto, el legado, es la ciudad deportiva: de ahí saldrán los talentos”

Jesús Martínez, dueño del Grupo Pachuca, está en Asturias once meses después de su último visita. Ayer presenció el empate sin goles del Real Oviedo ante el Burgos y esta mañana atendió a los medios en el hotel de La Reconquista.

Regreso a Asturias. “A diario estoy en comunicación con Martín y David, con Virgili, se ha reforzado la estructura, también en la administrativa. Estoy los 365 días del año estoy pendiente, a veces hasta 3 o 4 veces en contacto. Agustín y David ha hecho un espléndido trabajo, con el liderazgo de Martín. Aunque no esté, estoy. Me gustaría estar más tiempo. Tenemos otros 3 equipos más, estoy en un proceso de venta de León, he estado muy metido con varios fondos de inversión y estamos valorando comprar otros equipos en el mundo. Tenemos proyectos en México y en contacto con los arquitectos para el proyecto de la ciudad deportiva. Ayer tuve la satisfacción de que León está en el torneo de la Concacaf. A veces es difícil venir aquí por todo el trabajo, ahora lo estoy”.

La plantilla y David Fernández. “Ha cambiado la forma de actuar, David es joven, con empuje y con experiencia a pesar de su edad. No es fácil este negocio. Tengo una estructura que el 95% de los fichajes pasan por mí, asesorado por Rafa (Monge) y los presidentes. Aquí estaba Agustín y Martín, ahora tienen el refuerzo de David. Ha hecho una gran labor y me ha ayudado. La plantilla la siento completa. Me gusta. Me gustó el primer tiempo ante el Granada y ayer también. Tuvimos ocasiones. Me gusta el empuje del cuerpo técnico, David nos hace más fácil la toma de decisiones”.

Roberto Suárez. “Sigue siendo importante. Está muy metido. David está contento con él, es un gran profesional. Se armó un equipo competitivo en el Vetusta y tenemos el femenino, que también está Roberto. Fue piedra angular del ascenso, a veces la memoria es corta. Pero para mí no hay memoria corta con mi gente y Roberto es importante”.

Estrategia para fichar. “Agradezco a los jugadores que han venido, hubiera sido imposible para un empresario que venga de Oviedo traer a un Alemao que se vendió por 7 millones, a Viñas, Colombatto... El Grupo siempre estará apoyando. En estos primeros años se apoyó mucho al Oviedo. Nos dimos cuenta de que los jugadores con experiencia en España tienen una ventaja, se adaptan mejor. En enero podría venir algún refuerzo, pero se ha dado así. Los que han venido los teníamos muy estudiados. David siempre tenía hasta 3 o 4 opciones. La plantilla es competitiva, más joven que antes, tengo mucha ilusión con los jugadores que salen de la cantera. Hay 2 o 3 que me llenan el ojo. Se lo dije a Enzo y a Dieguito: tenemos confianza en que lleguen a ser jugadores”.

Calero. “Junto con Martín, David, Agustín y Roberto sabíamos que el perfil era de alguien que conociera la división. Además que tuviera la personalidad de transmitir pasión por el fútbol. Visteis a Almada, ese sistema me gusta, intensidad, dinamismo... El Profe Calero había hecho un gran trabajo en el Levante. Tuvimos 3 o 4 opciones y en la votación el Plan A era Calero. Él tenía ganas de venir y eso influyó. Estuvo ya con Hierro. Y Hierro ya nos lo había recomendado. La visita a México fue importante, me convenció en las reuniones”.

Medalla de Asturias. “Hubiera sido muy bonito recibirlo en Primera. Nos sentimos muy orgullosos con la distinción. El Oviedo es el segundo club más viejo del Grupo, le agradecemos a Barbón el nombramiento, se están premiando los 100 años y lo que significa el Oviedo para la sociedad. Seguimos con el mismo compromiso. Lo comparo con el Pachuca. Lo ascendimos, al año siguiente descendimos, y luego con Aguirre nos mantuvimos y crecimos. Fue clave la ciudad deportiva, que sigue creciendo poco a poco.

La Belga. “La ciudad deportiva será 3 y pico millones en cuanto al terreno y algunas licencias. La fecha no la tengo definida pero será lo más pronto posible. Ya es una realidad, se ha comprado el terreno y se pagaron permiso. Hay que darle reconocimiento a Cepi, que ha trabajado mucho con su gente. Yo la quiero para ayer. Cuando vean el proyecto les va a encantar, la primer etapa se puede presentar en mes o mes y medio. Va por etapas, cada cancha cuesta 800.000 euros, es una gran inversión. Tendremos entre 4 y 6 para empezar”.

Venta de León. “No afecta en absoluto. León es una joya, todos mis negocios es rentable, menos el Salón de la Fama, que es mi pasión. Es una operación independiente. Hemos hecho números positivos, es una orden que tiene Martín, tiene que ser rentable. Me encanta cómo está el estadio. Cómo ha cambiado, está moderno. Se ha invertido mucho dinero. Y ahora viene la selección española”.

Aprendizaje. “Es muy parecido a lo vivido en Pachuca. Allí no teníamos la capacidad económica para reforzar, pero sí pasión. Ahora somos un Grupo importante. Hay que reinvertir. Es una experiencia parecida. Me hubiera gustado tener un capital mayor, como tiene el Deportivo, con un banco detrás. Tienes red. Le metes 40 millones. El Depor se va a salvar, tiene equipo para pelear, han fichado bien. No es solo tener dinero, sino también poder contratar. En nuestro modelo es importantísimo la ciudad deportiva, por eso invertimos mucho dinero”.

Tope salarial. “No me arrepiento de no haber apurado el tope salarial el año pasado. Si me hubieran dicho que con esa inversión te hubieras salvado, pero no lo sabías. Si con esos 2 millones hubieras traído a un Aubemeyang, pero con 4.2 millones de sueldo... Pero si en el mercado no te lo ofrece... Este año hemos gastado todo, le hemos metido hasta la camisa. Hemos hecho grandes ventas. Si en enero hay que fichar tendremos capacidad, y se puede ampliar el tope”.

Hassan. “Se vendió por 5,5 millones, y Rahim 3,5, más las variables. Se nos fue una con la no clasificación de la Champions, son cifras públicas”.

Ilic. “Me dolió en el alma. Fue por darle un gusto al entrenador. No le hecho la culpa él, así es el fútbol. Me duele cada euro que no funciona, porque hay que invertirlo en la ciudad deportiva”.

Santi Cazorla. “Es el jefe de esta institución. Es un gran amigo mío. Tomó esa decisión. Tiene 41 años se ha retirado de los más longevos. Ahora está su hijo, seguro que seguirá los pasos del papá. Santi quiere tranquilidad, me encantó la foto con Raúl González, se ha tomado unos meses sabáticos, pero las puertas siempre estarán abiertas. Será bienvenido y es un gran amigo”.

Crítica social. “No siento que perdiéramos credibilidad. Nunca hacemos las cosas para que nos vaya mal, pero cometimos errores, por eso reforzamos departamentos. Tuvimos autocrítica, cometimos muchos errores. Este negocio es muy duro, más cuando somos gente apasionada. Lo vivo todo. El descenso fue muy duro, cometimos errores que esperamos no se vuelvan a cometer. Nuestro gran proyecto, el legado, es la ciudad deportiva: de ahí saldrán los talentos. Villarreal, Celta... Eso no se hace de un día para otro”.

La grada. “El contacto con la gente ayer fue increíble. Estuve en la tribuna, como siempre. Me dieron ánimos, me dijeron que sigamos, que no decaigamos, que sigamos invirtiendo... Pensé que la cosa sería algo más tensa, pero no. La gente ve la pasión con la que hacemos las cosas y el dinero que hemos invertido. Seguiremos metiendo dinero, también con la ciudad deportiva, 40 hectáreas, será de las tres más grandes de Europa”.

¿Ofertas por el Oviedo? “No hemos tenido propuestas para comprar el Oviedo. Solo tengo que vender el León, que lo ascendimos y se sostuvo y fue tres veces campeón. Nos obligan a vender el control de León pero seguirá mi hijo en la estructura. La intención es la de comprar más equipos. Lo que saquemos será para comprar otro club”.

Ofertas por jugadores. “Tuvimos por Chaira. Estaba avanzado, no queríamos que se fuera pero hay un compromiso con él si llegara una oferta. Llegó una importante y él se lesionó ahí. Soy hombre de fe, decidió que debía seguir en el Oviedo. Es muy importante, estamos encantados de que se quede. La operación salió bien. En 2 meses o 2 y medio estará jugando. Lo necesitamos mucho. Con Reina es muy importante, se le ofrecen 3 años más y esperamos llegar a un acuerdo. Si hubiera oferta fuerte quizás hubiéramos llegado a un arreglo, no iremos en contra del Oviedo. Con Ilyas estamos abiertos a todo. Hubo varios interesados, si alguno reactiva y está en los parámetros que la ciudad deportiva y yo son buenos para el Oviedo se puede hacer”.

Ayuntamiento de Oviedo. “La relación es buena. (Martín Peláez: Ya hemos encontrado soluciones para la reforma de Tensi. Las relaciones son cordiales y caminamos de la mano)”.

¿Quién le gusta de los nuevos? “Me encanta Enzo Pérez. Los 15 minutos de Estanis son muy buenos, Sáenz, también... Dijimos que habría michos fichajes y al final por necesidad fichamos a 16... Hay que adaptarnos, es difícil en un equipo la adaptación, sería más sencillo con 2 o 3”.

Objetivo. "Somos optimistas. Es un torneo durísimo, hay muchos equipos que se han reforzado... Me preocupan las lesiones, sobre todo de los delanteros. Hay 4 lesionados que podrían ser titulares. El equipo está sólido. Me gustó el equipo con 11 y con 10, no me gustó en Albacete pero ganamos. Y Calero tiene claro lo que le gusta a la dirección deportiva, al presidente, a Rafa Monge y a mí. Que es la intensidad, el 4-3-3 que me encanta... Los laterales jóvenes me gustan mucho. Aisar tiene energía, David Jiménez muy bien, Domínguez... Pero necesitamos los 4 de arriba".

Isfan. "Tenía dudas, tras la experiencia de traer a Paraschiv. Era mi preocupación, pero me ha cautivado. Está integrado, habla español, se ha visto en el campo, lucha todas las pelotas, le pone una gran pelota a Jacobo, que estaba muy cabizbajo. Los delanteros son de rachas, seguro que tendrá más confianza cuando marque. Va rápido en la adaptación, pero tenía dudas, se lo dijo a Agustín y a David, pero confío en ellos. Tiene cualidades. Es un elemento que se complementa bien".