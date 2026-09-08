El Carlos Tartiere lidera la tabla de asistencia de la última jornada en Segunda

Se resiste la primera victoria en casa pero el ánimo no decae. Así se vio el pasado domingo en el Carlos Tartiere, en el choque Oviedo-Burgos, que se convirtió en el más seguido en las gradas de Segunda. El Tartiere registró 22.059 espectadores, cifra récord de la jornada. El Molinón (21.323) y el estadio de Gran Canaria (17.826) completan el podio, mientras que en el otro lado de la tabla se encuentran las asistencias a Ipurua (4.154), Pepico Amat (4.112) y Zubieta (1.016).

Además, la entrada vista ante el Burgos sirve para que el Oviedo supere a Mendizorroza (18.920), La Cerámica (18.302), el Coliseum (4.672) y Butarque -hogar circunstancial del Rayo- (4.529).