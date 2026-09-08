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El Carlos Tartiere lidera la tabla de asistencia de la última jornada en Segunda

Con más de 22.000 aficionados, los azules superaron a cuatro estadios de Primera División

Así fue el partido entre el Oviedo y el Burgos

Así fue el partido entre el Oviedo y el Burgos / Irma Collín

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O. O.

Se resiste la primera victoria en casa pero el ánimo no decae. Así se vio el pasado domingo en el Carlos Tartiere, en el choque Oviedo-Burgos, que se convirtió en el más seguido en las gradas de Segunda. El Tartiere registró 22.059 espectadores, cifra récord de la jornada. El Molinón (21.323) y el estadio de Gran Canaria (17.826) completan el podio, mientras que en el otro lado de la tabla se encuentran las asistencias a Ipurua (4.154), Pepico Amat (4.112) y Zubieta (1.016).

Además, la entrada vista ante el Burgos sirve para que el Oviedo supere a Mendizorroza (18.920), La Cerámica (18.302), el Coliseum (4.672) y Butarque -hogar circunstancial del Rayo- (4.529).

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