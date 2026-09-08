La curiosa comparación de Jesús Martínez con el Deportivo: "Si con los 2 millones sobrantes del tope hubieras traído a un Aubameyang, aunque con 4,2 millones de sueldo..."

Está la situación deportiva, las sensaciones en el arranque de la temporada, pero no solo eso. La apuesta económica del Grupo Pachuca, los cambios en el organigrama del club, la apuesta por Calero y, por supuesto, la construcción de la nueva ciudad deportiva de fondo, la piedra angular del proyecto de los mexicanos en el Real Oviedo. Jesús Martínez atendió ayer a los medios en el hotel de La Reconquista en una intervención de una hora en la que no esquivó ninguna cuestión y reafirmó el compromiso del Grupo con el Oviedo apenas unos meses después de un descenso doloroso desde la máxima categoría.

Una de las respuestas más llamativas fue cuando comparó la situación del Oviedo el año pasado con la actual del Deportivo, que ha completado un mercado ambicioso y ha empezado con muy buen pie la temporada.

"En Primera me hubiera gustado tener un capital mayor, como tiene el Deportivo de La Coruña, con un banco detrás. Tienes red: Le metes 40 millones. El Depor se va a salvar, tiene equipo para pelear, y han fichado bien. No es solo tener dinero, sino también saber contratar. En nuestro modelo es importantísimo la ciudad deportiva, por eso invertimos mucho dinero", explicó el dirigente azteca.

Preguntado sobre la decisión de la pasada temporada de no gastar todo el tope salarial (capacidad de gasto que le asigna La Liga), Martínez expuso que "no me arrepiento de no haber apurado el tope salarial el año pasado. Si me hubieran dicho que con esa inversión te hubieras salvado, habría pagado, pero no lo sabías. Si con esos 2 millones hubieras traído a un Aubameyang, aunque con 4,2 millones de sueldo... Pero si el mercado no te lo ofrece... Este año hemos gastado todo, le hemos metido hasta la camisa. Hemos hecho grandes ventas. Si en enero hay que fichar tendremos capacidad, tenemos balas, y se puede ampliar el tope".