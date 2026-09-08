Estanis Pedrola, tras su prometedor debut con el Real Oviedo: “Tenemos un plantillón”

Estanis Pedrola debutó con buen sabor de boca en el Tartiere. El extremo va poco a poco, pero promete emociones fuertes a la afición del Oviedo.

Debut. “Me encontré bien, venía de un tiempo parado, no hay que precipitarse, y la pena es que no logramos la victoria. Lo intentamos hasta el último minuto”.

Falta de gol. “Lo hablamos ahora, el gol es caprichoso, cuando entre te quitarás la espiona. Pero defensivamente somos muy sólidos y ocasiones estamos generando. Apretamos todo el partido incluso con uno menos. El gol llegará al final”.

La jugada de inicio. “He venido para eso, la exigencia se la pone uno mismo en el día a día. Lo de levantar a la grada fue un gesto emocional, yo soy emocional. A lo mejor es un poco pronto. Me dejo llevar en el campo, la exigencia en un club como el Oviedo te la pones tú cada día, más aún con la masa que tiene este club”.

Su estado de forma. “Voy de forma progresiva, me encuentro bien. En Italia estaba aartado, vine bajo de forma, pero este mes he trabajado por detrás, em he puesto a tono, ya estoy bien”.

La jugada. “Tres regates sí... Pero me la fumo y era para dársela a Reina... Hace desmarque y salgo cansado de los 3 regates, pero hay que arcar diferencia y ahí es dar el pase porque cuenta muchísimo. Reina la hubiera metido”.

La plantilla. “Es un plantillón. Somos muchos nuevos, en química podemos mejorar, hay que ir conociéndonos. Hay una plantilla muy buena, con un grupo humano increíble. Hay que seguir en esta línea”.

Qué te pide el míster. “Me pide que haga mi juego, que sea atrevido, que regatee, que marque la diferencia, el uno contra uno. Los mecanismos: romper al espacio, cuando recibir dentro... Se empiezan a ver, empezamos a jugar de memoria y estamos contentos”.

Regate. “No tengo ni idea en que me fijo. Intento engañar, me sale natural, no me fijo en nada”.

Lateral. “A mi lateral no le exijo, pero me gusta recibir por fuera. Si tenemos que intercambiar posiciones, es parte de la estructura. Es lo que me pide a mí. Lo dos colaboramos, nos vamos conociendo”.

Sin balón. “Es importantísimo, somos un equipo que nos gusta protegernos. Con uno menos íbamos en fatiga, nos creaban superioridad, tenías la duda de con quién salir. Tengo que presionar, morder”.

Números. “No me marco cifras, voy día a día, tenemos una idea de lo que nos gustaría hacer, pero me fijo en el día de hoy, los resultados llegarás”.