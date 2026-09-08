El objetivo es recuperar piezas durante la semana

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n. A.

Oviedo

El Real Oviedo regresa esta mañana a los entrenamientos tras el día de descanso de ayer. Se pone Julián Calero a los mandos para preparar la próxima cita liguera, que llevará a los azules a Zorrilla para buscar el segundo triunfo del curso fuera.

Las dudas se centran, una vez más, en el parte de lesionados. No está teniendo suerte Calero y su cuerpo técnico en este inicio de Liga y la previa del choque ante el Burgos solo sirvió para hacer crecer los problemas. A las bajas ya conocidas de Ilyas Chaira y Brandon, se han sumado en las dos últimas semanas las de los delanteros Chris Ramos y Carlos Fernández; y en los días previos a recibir al Burgos también Nacho Vidal y David Costas. El lateral ha tenido que ser intervenido de una fractura en la mano por lo que estará varias semanas de baja y ahora el interés está en saber si lo de Costas no es un asunto mayor y, también, si los dos delanteros avanzan en sus recuperaciones y empiezan a integrarse con el grupo. El que es baja segura para Valladolid es Aldasoro, tras ver la tarjeta roja, vía VAR.

Horario en Elda. La Liga hizo ayer públicos los horarios de la octava jornada, en la que los azules jugarán en el Pepico Amat, estadio del Eldense. Se disputa el viernes 2 de octubre a las 20.30 horas.

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