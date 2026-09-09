Contra el atasco, un especialista: el llamativo dato de Estanis en los regates que quiere repetir este año

"No me fijo en nada… Me sale natural". Estanis Pedrola explica con sencillez su forma de regatear. Para él, es algo instintivo. Ese es el secreto de los grandes regateadores. Tomar el balón, retar a su par y ya en el camino surgirán las soluciones. Su fórmula ya la conoce el Carlos Tartiere, no tardó en verla, pues en el primer balón que recibió como futbolista del Oviedo ante el Burgos se fue de tres rivales antes de que un cuarto taponara su intento de gol de la jornada. "Sí, tres regates, pero al final me la fumé y tenía a Reina solo…", dice con naturalidad. Como su regate.

El Oviedo visto en este inicio de competición, el que se analiza al margen del saldo de puntos (5 de 12, insuficiente para un candidato), dice que el equipo trabaja con orden, no concede apenas y además llega, pero le falta esa chispa necesaria para traducir el torrente de llegadas en goles. Ya había pasado en anteriores capítulos y volvió a verse ante el Burgos. Además de la acción de Estanis, un zurdazo de Pablo Sáenz se estrelló contra el poste y Jacobo erró la más clara en lo que parecía la segunda asistencia de gol seguida de Isfan.

Ha merecido más el Oviedo que un solo gol en cuatro partidos. Es el segundo equipo que más tira (64 chuts) y el segundo que más centra (108). Pero sigue faltando algo. Calero ya lo ha deslizado en alguna ocasión, necesita más de sus hombres de ataque, dosis extra de desparpajo y desborde. Y en esa situación es en la que la irrupción de Estanis supone un soplo de aire fresco.

"Calero me pide que haga mi juego, que sea atrevido, que regatee, que marque la diferencia, que explote el uno contra uno... Ahora toca coger los mecanismos: cuándo romper al espacio, cuándo recibir dentro...", expone el extremo catalán.

De momento, ya se ha visto una pequeña muestra. En tan solo 15 minutos, Estanis logró levantar al Tartiere. "Fue un gesto emocional, yo soy emocional, me dejo llevar", aclara por su gesto a la grada levantando los brazos. Ante un Oviedo algo romo en ataque, la solución que ofrece Estanis. Esa acción comentada pone al extremo ya como el segundo futbolista azul con más regates en lo que va de Liga (3), solo por detrás de Pablo Sáenz.

Al Oviedo le valdría con lo visto el año pasado en Las Palmas en la segunda vuelta, cedido por la Sampadoria, para alegrar su vanguardia. En las islas, completó 29 dribblings de 55 intentos. Logró un 52,7% de éxito en los regates. Solo Fuster y Pejiño regatearon en su equipo más veces, con el matiz de que ellos sí estuvieron toda la temporada. Ese índice de acierto en el regate cerca del 53% es un dato interesante. Por ponerlo en contexto, los tres jugadores de Segunda que más dribblings han hecho en estas cuatro jornadas son Bryan Gil (10 regates), Carracedo (10) y Ángel Arcos (9). De ellos, solo el del Córdoba supera el dato ofrecido por Estanis la temporada pasada en Las Palmas, con un 58,9%.

Eso sí, en la lluvia de halagos que ha recibido tras su puesta de largo, Estanis encuentra un hueco para reivindicar la calidad del colectivo: "Tenemos un plantillón. Somos muchos nuevos, hay que ir conociéndonos, pero hay una plantilla muy buena, con un grupo humano increíble".