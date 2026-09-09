Dani Calvo: "Jesús Martínez ha apostado prácticamente todo el límite para conseguir el objetivo"

El Real Oviedo realizó esta mañana su ofrenda a la Santina, como sucede al inicio de cada temporada. Tras el sentido acto, el primer capitán, Dani Calvo, atendió a los medios.

La ofrenda a la Santina. “Subo aquí una vez al año, que es con el Oviedo, y siempre estoy ilusionado por esta ofrenda, por pedir un poquito de ayuda para cumplir los objetivos y, sobre todo, que haya salud para todo el mundo.La petición la tenemos clara desde el principio de temporada: sabemos cuál es el objetivo del club. Vamos a pedírselo para ver si nos lo concede”.

Salud por las lesiones. “También le pedimos salud y que respeten un poquito las lesiones a los futbolistas, que es muy importante. Cuantos más jugadores sanos, más competitivos seremos. Es cierto que ha habido mala suerte con las lesiones y algunos traspiés durante esta pretemporada, pero poco a poco vamos recuperando a los compañeros”.

David Costas y Carlos Domínguez. “A David le he preguntado hoy y está mejor. Ya está iniciando los entrenamientos después del problema en la espalda. Y con Carlos nos vamos conociendo. Llevamos juntos desde que llegó, hace un poquito más de un mes, y cuesta un poco porque no tienes todavía esa sincronización con él. Pero hay que ir poco a poco. Es muy fácil jugar con él”.

Jesús Martínez. “Nos saludamos antes del partido, como con toda la plantilla. Como siempre, viene con mucha pasión, mucha energía e ilusión por esta temporada. Comentamos que se ha hecho un equipo muy competitivo y que han apostado prácticamente todo el límite que tienen para conseguir el objetivo. Estamos muy agradecidos por ello”.

Una plantilla renovada. “Han hecho un trabajo excepcional en los despachos. Hay un equipo súper compensado, con los puestos prácticamente doblados, y es una plantilla de garantías para afrontar esta temporada”.

Cinco puntos de doce. Los puntos son los que son: cinco de doce. Y, al final, por mucho que yo hable aquí de sensaciones, la gente me dirá: «Son cinco de doce». Y no nos vale, es verdad. Para una plantilla y un equipo como el nuestro, siempre queremos optar a más y estamos trabajando en ello. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas bien en los partidos, pero ahora mismo lo más difícil que hay en el fútbol, que es meter gol, nos está costando más. Es un problema del momento. Tenemos jugadores, delanteros y extremos, que han metido goles en todas sus temporadas y no tenemos ninguna duda de que van a acabar entrando. Estamos seguros”.

La solidez defensiva “Minimizar los goles encajados y conceder pocas oportunidades al rival lo estamos llevando muy bien. Ahora tenemos que subir el balance de los goles metidos por nuestra parte. Creo que lo vamos a conseguir y, si mantenemos esos dos niveles altos, nos va a ir muy bien”.

El camino hacia el ascenso . “Para luchar por el objetivo lo que prima por encima de todo es el grupo, la unión que tenemos todos los compañeros. Aunque suene a tópico y todo el mundo lo diga, es la verdad. Y luego, no ponerse objetivos muy lejanos. Tienes que ir semana a semana, pensando en el partido que te viene y tratando de conseguir victorias. Los tres puntos que hay ahora son igual de importantes que los del final. Que esa unión del grupo esté por encima de todo".

La falta de gol. “Hemos hablado un poquito de ellos con el entrenador. Analizamos el partido del otro día e hicimos balance de las cuatro jornadas. Lo más importante es no obsesionarse con el gol porque, al final, empezamos a hacer cosas que no debemos: ocupar espacios que no corresponden, jugadores que no deben salir de su posición por esa ansiedad de meter el gol... Al final, eso va a llegar solo. Las ocasiones que estamos generando son suficientes en todos los partidos y es cuestión de tiempo que entre el gol. Ojalá empiece este fin de semana ya”.

El Valladolid. “Lo preparamos como todas las semanas. La primera parte de la semana trabajamos nuestro modelo porque el míster incide mucho en nuestras cosas y, luego, poco a poco, iremos trabajando al Valladolid a final de semana para analizar esos matices que puede tener el equipo rival y aprovecharlos durante el partido”.