El exoviedista Ovie Ejaria busca equipo por Linkedin: “No dudes en enviarme un mensaje privado”

La temporada pasada, la de su regreso a los terrenos de juego, no salió como deseaba Ovie Ejaria, centrocampista que, tras la petición de Veljko Paunovic, tuvo ficha en la primera plantilla azul en su regreso a Primera. Tras un año marcado por las lesiones, el Oviedo le rescindió abonando 20.000 euros. Y ahora el inglés busca equipo. Pero lo hace de una manera original: a través de Linkedin.

El centrocampista publicó una demanda de trabajo en esta red social en la que esplica que "actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading".

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Además, Ejaria explica que “mi posición principal es centrocampista (6, 8 y 10) y la secundaria es extremo izquierdo. Si hay una oportunidad o conoces a algún club buscando centrocampista o alguien que pueda jugar como extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas".