El exoviedista Ovie Ejaria busca equipo por Linkedin: “No dudes en enviarme un mensaje privado”
El centrocampista, sin equipo tras haber sido rescindido por el Oviedo, trata de encontrar nuevo destino
O. O.
La temporada pasada, la de su regreso a los terrenos de juego, no salió como deseaba Ovie Ejaria, centrocampista que, tras la petición de Veljko Paunovic, tuvo ficha en la primera plantilla azul en su regreso a Primera. Tras un año marcado por las lesiones, el Oviedo le rescindió abonando 20.000 euros. Y ahora el inglés busca equipo. Pero lo hace de una manera original: a través de Linkedin.
El centrocampista publicó una demanda de trabajo en esta red social en la que esplica que "actualmente soy agente libre y busco la oportunidad adecuada. La temporada pasada jugué en el Real Oviedo en Primera. 28 años, afincado en Londres. Jugué en el Liverpool, Sunderland, Rangers y Reading".
Además, Ejaria explica que “mi posición principal es centrocampista (6, 8 y 10) y la secundaria es extremo izquierdo. Si hay una oportunidad o conoces a algún club buscando centrocampista o alguien que pueda jugar como extremo izquierdo, no dudes en enviarme un mensaje privado. Todas las consultas son bienvenidas".
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