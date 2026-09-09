Más VAR, menos pérdidas de tiempo: Las novedades arbitrales a las que se enfrentan Oviedo y Sporting esta temporada

La temporada 2026-2027 llega con importantes novedades en las Reglas de Juego. El objetivo principal del International Football Association Board (IFAB), cuyas modificaciones son trasladadas al fútbol español por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), es claro: reducir las pérdidas de tiempo, aumentar el ritmo de los partidos y mejorar el comportamiento de los jugadores.

Hay que distinguir, no obstante, entre cambios obligatorios por un lado y medidas opcionales para cada competición por otro. En España, la RFEF ha comunicado oficialmente las modificaciones de las Reglas de Juego 2026/27, por tanto, los clubes de LaLiga Hypermotion –entre otros– deberán adaptarse a las nuevas reglas aplicables a la competición.

El VAR está de aniversario. El primer partido con esta tecnología se disputó en el año 2016, de modo experimental, en el Mundial de Clubes que ganó el Real Madrid en Yokohama ante el Kashima Antlers. La finalidad del VAR siempre ha sido clara: servir de apoyo al árbitro de campo. Como si de un regalo de aniversario se tratara, en la presente temporada nos encontramos con un VAR que amplía su campo de actuación, siendo estas algunas de las situaciones. Serán revisables por el VAR las tarjetas rojas que resulten de una segunda tarjeta amarilla claramente incorrecta; uso de la "cláusula de confusión" en aquellos casos de identificación errónea de la identidad del jugador cuando se ha sancionado con amarilla o roja, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos. Se trata de una situación que ocurre con cierta frecuencia y en la que los clubes tenían que recurrir a la presentación de alegaciones, recursos al Comité o al Juez de Competición, entre otros, sin obtener en la mayoría de los casos estimaciones a dichas reclamaciones. Saques de esquina que se hayan concedido de manera claramente incorrecta, siempre y cuando la decisión se pueda corregir inmediatamente y sin retrasar la reanudación del juego.

En lo relacionado con las sustituciones, una vez que el árbitro indica que se puede efectuar un cambio o se muestre el tablero, el jugador sustituido deberá salir del terreno de juego como máximo en diez segundos. Superado ese plazo, se aplicará una penalización sobre el jugador sustituto, que no podrá entrar en el campo hasta que el juego se detenga por primera vez, debiendo pasar como mínimo un minuto desde la reanudación. Las lesiones reciben igualmente un nuevo tratamiento, salvo determinadas excepciones previstas por las reglas. Un jugador de campo que sea atendido dentro del terreno o cuya lesión provoque la interrupción del partido deberá abandonar el campo y permanecer fuera durante un minuto de tiempo de juego después de la reanudación, con el objetivo de evitar que las lesiones tácticas se utilicen para cortar el ritmo del encuentro.

RFEF y LaLiga podrían autorizar el empleo de cámaras corporales de los árbitros –como en el pasado Mundial–, pudiendo estas incorporar también micrófonos. Como detalle importante, indicar que las imágenes y sonidos de estos dispositivos podrían utilizarse para asuntos disciplinarios, lo que sería un medio de prueba muy interesante en procesos de impugnación de sanciones disciplinarias.

Un punto que ha generado especial interés es el de los jugadores que se tapan la boca. El IFAB permite que las federaciones consideren esta conducta, en determinadas circunstancias, como merecedora de expulsión. Sin embargo, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) español no aplicará esa posibilidad como expulsión por sí sola. Taparse deliberadamente la boca para ocultar una comunicación podrá ser considerado conducta antideportiva y sancionarse con tarjeta amarilla en determinados contextos, especialmente durante confrontaciones o reacciones. Si posteriormente se demuestra que los comentarios ocultados fueron ofensivos, insultantes o abusivos, podrán intervenir los órganos disciplinarios.

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En definitiva, la Segunda afronta una temporada en la que cada segundo puede adquirir todavía más importancia. Saques más rápidos, sustituciones sin pérdidas de tiempo, controles más estrictos sobre las lesiones y un VAR con mayor capacidad de corrección pretenden conseguir un fútbol más dinámico. La gran incógnita será cómo se traducirán estas novedades en los partidos y, especialmente, en los finales ajustados de una categoría tan competitiva como LaLiga Hypermotion.