El Oviedo, pendiente del parte: la situación de los lesionados de cara al partido en Valladolid

Con Julián Calero a los mandos, algo más de público de lo habitual en el oasis de tranquilidad de El Requexón aprovechando la festividad del Día de Asturias y sin novedades respecto al parte médico. Así se inició en la mañana de ayer la semana de trabajo del Real Oviedo en su ciudad deportiva. Unos días que el entrenador empleará para preparar minuciosamente la visita a Zorrilla para jugar ante el Valladolid y que tiene como interés añadido ver si el entrenador recupera a alguno de sus lesionados.

La primera prueba sobre el césped de El Requexón no trajo las novedades deseadas, aunque solo el comienzo de la semana y el paso de los días podría hacer mejorar el panorama. Son varios los frentes abiertos en el parte médico, aunque la urgencia principal apunta a la delantera, donde el Oviedo no ha podido contar en los dos últimos choques con los dos arietes llamados a liderar el gol esta temporada: Chris Ramos y Carlos Fernández.

El primero terminó lesionado el partido ante el Leganés por dos acciones fortuitas, la entrada de Raúl Fernández y un choque tras el que cayó de espaldas. En cuanto al segundo, completó la semana de entrenamientos previa a la cita en Albacete, pero se quedó fuera de la lista por unas molestias. En los días de preparación del encuentro ante el Burgos no se les vio sobre el césped así que su ausencia el pasado domingo estaba cantada. Ahora, el primer paso será verles incorporarse al trabajo grupal antes de saber si están en condiciones de jugar ante el Valladolid.

También hay bajas que son seguras para este domingo. Las de Ilyas Chaira, Brandon Domingues y Nacho Vidal, recién operado este de la lesión en la mano, además de Aritz Aldasoro, este por otras razones: fue expulsado ante el Burgos y cumplirá un partido de sanción.

La otra duda que la semana tratará de resolver es el alcance de la lesión de David Costas, que no está con el grupo desde el pasado jueves. No entró en la lista definitiva ante el Burgos y ayer tampoco pisó el césped junto al resto de sus compañeros. Hoy, la plantilla trabajará a partir de las 9.30 para después poner rumbo a Covadonga para la tradicional ofrenda a la Santina.