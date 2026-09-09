El Real Oviedo, con Jesús Martínez a la cabeza, visita Covadonga: "Que la Santina nos siga ayudando"
La plantilla azul hizo la ofrenda florar y la foto oficial delante de la Basílica
Con Jesús Martínez a la cabeza de la representación oviedista, maravillado una vez más el mexicano con la postal, el Real Oviedo cumplió con una de sus tradiciones más arraigadas, la de la visita a la Santina. La jornada posterior al Día de Asturias fue aprovechada por el club azul para hacer la ofrenda floral en la Santa Cueva y hacer la foto oficial de la temporada delante de la Basílica.
Como sucede todos los años, Santiago Heras, párroco del club, fue el encargado de oficiar el sencillo acto en el que los capitanes, con Dani Calvo a la cabeza, protagonizaron la ofrenda a la Santina.
“Esta mañana le preguntaba a los alumnos de cuarto de primaria qué querían que os trasladara a los futbolistas, y me dijeron que, sobre todo, no perdáis la ilusión y actuéis con alegría”, indicó Santiago Heras. “Alguno me dijo que, además, recéis todos los días. Y yo añado que viváis con fe, porque la fe es esperanza”, añadió, antes de subrayar la necesidad de actuar en el campo con “espíritu cooperativo”.
“Venimos a aprender, nos equivocamos porque somos humanos. Damos pasos en ese deseo de mejorar. Y os pedimos que os identifiquéis con el proyecto y con espíritu de familia”, expuso Heras. El párroco cerró su discurso señalando “que la Santina nos siga ayudando”.
Tras el acto, de unos quince minutos, la plantilla, junto a la directiva encabezada por Martín Peláez, se dirigió frente a la Basílica para hacer la foto oficial de la temporada.
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