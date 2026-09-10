Arenga del capellán, turistas curiosos y una petición a la Santina: así fue la visita del Real Oviedo a Covadonga

Algunos curiosos se agolpan cerca de la Basílica, donde el Real Oviedo lleva a cabo su foto oficial, con un banco cuidadosamente situado para que el marco sea magnífico. Los hay asturianos, también de fuera. Todos desean buenos augurios para el equipo. Un turista con la camiseta de la selección mexicana ensalza sus orígenes, como los de los dueños del Real Oviedo. "Ya me he encontrado varios compatriotas", dice orgulloso Jesús Martínez, que encabeza la delegación que altera la vida normal en el Santuario de Covadonga. Primero, por la carga extra de visitantes que supone la expedición carbayona. Segundo, porque los turistas se acercan a observar la escena.

Con Jesús Martínez a la cabeza, como siempre maravillado una vez más el mexicano con la postal, el Real Oviedo cumplió con una de sus tradiciones más arraigadas, la de la visita a la Santina. Esta vez se ha hecho algo más tarde de lo habitual para hacerla coincidir con la visita del presidente del Grupo Pachuca. La jornada posterior al Día de Asturias fue aprovechada por el club azul para hacer la ofrenda floral en la Santa Cueva y hacer la foto oficial de la temporada delante de la Basílica.

Junto a Martínez le acompañan Martín Peláez, el presidente, y Rafa Monge, asesor y persona de confianza del dirigente azteca. Y, por supuesto, el resto de directivos: César Martín, Manolo Paredes, Fernando Corral, David Fernández, Estela Díaz Caicoya, Antonio Virgili, Natalia González, Roberto Suárez, Antonio Rivas, Gévora Durán, Carlos Muñoz…

El autobús de la plantilla, que recogió a todos los integrantes tras el entrenamiento de El Requexón, se posó en Covadonga pasadas las 13.00 horas. De allí fueron directos a la Santa Cueva. Como sucede todos los años, Santiago Heras, párroco del club, fue el encargado de oficiar el sencillo acto en el que los capitanes, con Dani Calvo a la cabeza, protagonizaron la ofrenda a la Santina.

"Esta mañana le preguntaba a los alumnos de cuarto de primaria qué querían que os trasladara a los futbolistas, y me dijeron que, sobre todo, no perdáis la ilusión y actuéis con alegría", indicó Santiago Heras. "Alguno me dijo que, además, recéis todos los días. Y yo añado que viváis con fe, porque la fe es esperanza", añadió, antes de subrayar la necesidad de actuar en el campo con "espíritu cooperativo".

"Venimos a aprender, nos equivocamos porque somos humanos. Damos pasos en ese deseo de mejorar. Y os pedimos que os identifiquéis con el proyecto y con espíritu de familia", expuso Heras. El párroco cerró su discurso señalando "que la Santina nos siga ayudando".

Tras el acto, de unos quince minutos, la plantilla, junto a la directiva, se dirigió frente a la Basílica para hacer la foto oficial de la temporada. La ayuda ya está pedida. Ahora toca que la plantilla ponga de su parte para que la Santina lo tenga más fácil.