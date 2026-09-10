Los asturianos apuestan fuerte en el tope salarial: esto es lo que pueden gastar Oviedo y Sporting en sus plantillas
El Oviedo es el cuarto con mayor límite de gasto en su plantilla, 20,8 millones de euros, y el Sporting ocupa el séptimo puesto con 13,4 millones
La Liga ha hecho públicos esta tarde los topes salariales de la competición en Primera y Segunda División y ha confirmado a Real Oviedo y Sporting en el pelotón de los más fuertes desde el punto de vista económico para esta temporada. Los azules son el cuarto límite salarial más alto, con 20,767 millones como techo de gasto y solo son superados por Girona (35,1 millones), Mallorca (34,7) y Leganés (20,770). Por su parte, el Sporting ocupa la séptima posición en capacidad de invertir en su plantilla, con un límite de 13,345 millones de euros.
La tabla hecha pública por la patronal confirma, también que Girona y Mallorca son los grandes favoritos al ascenso al tener una posición de dominio claro en cuanto a capacidad económica para formar sus plantillas. Al Oviedo, el otro descendido de Primera, le supera por poco el Leganés, que conserva la ayuda por el ascenso de hace dos temporadas y que también ha incrementado su capacidad con ventas. A los azules también les ha venido bien para superar los 20 millones las ventas de Hassan y Rahim.
Entre los dos clubes asturianos se sitúan otros dos conjuntos: Las Palmas (17,1 millones) y Castellón (15,4). En el extremo opuesto, los clubes con menos capacidad en su límite salarial aparecen el Valladolid (4,3) y el Granada y el Almería (4 millones ambos). Se trata, en los tres casos, de equipos con el tope sobrepasado, por lo que el coste real de su plantilla está por encima de esas cifras publicadas. Además, los filiales, Real Sociedad B y Celta Fortuna no aparecen con cifras al depender el gasto de sus primeros equipos.
En Primera, el dominio del Madrid es claro, con 832,8 millones, seguido del Barça (582,8) y Atlético (361,3). Cierra la tabla el Sevilla, con apenas 20,2 millones de techo de gasto.
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