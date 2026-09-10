Luis de la Fuente: “¿El Balón de Oro? Echo en falta a Oyarzabal entre los candidatos"

Tras la presentación del choque internacional entre España y República Checa, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Fútbol asturiano. “Históricamente el fútbol asturiano ha tenido mucho peso en la selección. Llevo tiempo en la Federación y hemos tenido muchos jugadores asturianos. Son ciclos. Es necesario que Real Oviedo y Sporting estén en primera División. Son dos clubes que forman futbolistas y tiene que seguir apostando por ello.

Balón de oro. “Tiene que ganarlo un futbolista español. Apuesto por la marca España. Nuestro fútbol es top en cuanto formación y rendimiento. Echo en falta en la lista de candidatos a Mikel Oyarzabal. El que tenía que apuntar los nombres se le debió de caer su candidatura el suelo...”

Meritorios para la selección. “Somos unos afortunados del nivel de la cantera en España. Eso es lo que nos hace grandes, los mejores jugadores son los españoles, no solo técnico y táctico, también en la interpretación del juego. No nos olvidemos que no hay que tener prisa, que los méritos se ganan en el campo. Hay que tener respeto por los que lo han ganado todo. Que los que vienen tiren la puerta abajo”.

Marcos Llorente. “Había hablado con él y le agradezco todo lo que nos ha dado. Tengo una relación especial. Debutó en la sub19, tengo una relación fantástica en los personal. Reitero el menaje: respeto toral y absoluto y agradecimiento. Seguirá dándolo en su club. Es una lástima que no nos pueda dar más alegrías.

¿Final en Marruecos? “He declarado públicamente que debe jugar en mi país, en España. Y me encantaría ser seleccionador en ese Mundial. Yo apuesto por España, por una ciudad española. Chequia es dura, rocosa, y está dirigida por Santi Denia y Pablo Amo, dos amigos. Lo que hemos hecho en el Mundial ya no nos vale”.

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Lamine. “Se puede llevar el Balón de Oro. Hizo una gran temporada, si no es este año será en el futuro. Tiene todas las condiciones para hacerlo. Tiene que mejorar como todos, hay que se cada día un poco mejor y está en esa dinámica, es un chico muy maduro y esperamos disfrutarle muchos años”.