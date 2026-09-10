Luis de la Fuente, maestro de ceremonias del choque internacional del Tartiere: “Estoy encantado de jugar en una ciudad tan futbolera como Oviedo"
España y República Checa se enfrentan el sábado 3 de octubre en el estadio ovetense
El Carlos Tartiere acogió esta mañana la presentación del choque que la selección española disputará el sábado 3 de octubre ante la República Checa, 20.45 horas, en el estadio municipal ovetense en la tercera jornada de la Nations League.
El Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ejerció de anfitrión de un acto en el que el Real Oviedo estuvo ampliamente representado, con Jesús Martínez, máximo accionista a la cabeza. “Te admiramos, te queremos y estás en tu casa”, le dijo el Alcalde a De la Fuente.
“Es un lujo para nosotros y estamos felices y agradecidos. Hace 11 años que no juega la selección en Oviedo. A todos los que lo hicieron posible que se juegue en Oviedo, gracias de corazón. Es importante para la ciudad. Oviedo está de moda y el partido hará que sea mucho más conocido. Somos referencia a nivel internacional y esto ayuda”, explicó Canteli, que instó a que “no pasen otros 11 años hasta que vuelva la selección”.
Guillermo Peláez, consejero de Hacienda y Asuntos Europeos del Principado, tomó después la palabra para “poner en valor la representación institucional para que sea posible un partido oficial de la selección española”. “Es el triunfo colectivo de todo un país”, siguió Peláez, que destacó la importancia del Mundial para el “fútbol base”. “Es un acontecimiento que despierta ilusión en toda Asturias”, señaló el consejero, que se acordó de Pablo Amo, presente en el cuerpo técnico de la República Checa y con una relación directa con Asturias.
José Ramón Cuetos Lobo, presidente de la Federación Asturiana de Fútbol, aprovechó su intervención para explicar que “es un honor poder participar en esta presentación. En estos tiempos de polarización, ver que las entradas se agotan en minutos habla del efecto integrador del fútbol”.
Luis de la Fuente habló en último lugar. El seleccionador expuso que “es un partido importante y se juega en una ciudad tan futbolera como Oviedo. Nunca he dirigido en Asturias, en ninguna de las categorías, por eso estoy muy feliz, porque mi abuela era asturiana. Tengo muchas ganas de volver aquí para jugar”. Añadió el seleccionador que “quiero tener un recuerdo para Maximino Martínez, tengo muy buena relación con su familia”.
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