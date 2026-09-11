A Valladolid, con lo justo: las 7 bajas del Oviedo para el domingo
Chris Ramos y David Costas siguen al margen del grupo y Calero tendrá siete bajas para el choque de Zorrilla
Calero se verá obligado a hacer malabares de nuevo para que el Oviedo tenga el aspecto más competitivo posible en el choque del domingo ante el Valladolid. Las bajas vuelven a condicionar el trabajo del entrenador, 7 en esta ocasión, como ya ha sucedido otras veces desde el comienzo de la temporada. Y busca el de Parla soluciones para pelear en Zorrilla por los tres puntos en liza.
Chris Ramos y David Costas, los que tienen más cerca el regreso, continúan al margen y parece más probable que regresen ante el Sabadell, sobre todo en el caso del primero que se lesionó en un choque con un defensa del Leganés en la segunda jornada que le dejó secuelas en la espalda. En el caso de Carlos Fernández tampoco se le ha visto por los terrenos de juego en las últimas dos semanas y no parece que su regreso sea inminente.
A la vista de bajas arriba, Isfan vuelve a emerger como opción para la punta de ataque, después de haber cumplido en las dos últimas citas. El parte de ausentes en Valladolid se completa con Nacho Vidal, tras su operación en la mano, Aldasoro, expulsado contra el Burgos, y las ya conocidas desde hace semanas de Ilyas Chaira y Brandon Domingues.
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