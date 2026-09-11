El Valladolid pasa la presión: "El Oviedo es de los equipos que tienen obligación de subir"

Fran Escribá, entrenador del Valladolid, trata de sacar a los pucelanos de los problemas de este inicio de curso y ante el Oviedo buscará la segunda victoria seguida. Ahora, con cuatro puntos, navega justo detrás del conjunto azul. Sin embargo, el entrenador no se fía del equipo que tendrá delante en Zorrilla. "Es un rival complicado, es uno de los equipos descendidos, de los que tienen la obligación de subir. Tiene equipo, tiene presupuesto, tiene entrenador, tiene todo para estar arriba. Es un conjunto que ya tiene asimilados los conceptos que Julián Calero quiere para sus equipos: compactos, juntos, a los que es difícil hacerles gol. Además, tiene talento en ataque. Tenemos que hacer un muy buen partido si queremos ganarles", indicó el preparador de los pucelanos. Y añadió: "Creo que pitando a los jugadores le hacemos un flaco favor al equipo. Si hubiese sido a raíz de una mala segunda parte lo entendería, pero me quejé que pitaran a Víctor cuando dieron su nombre en la alineación. Tiene 18 años y necesitaba más apoyo".