Calero, sobre la lesión de Carlos Fernández: "Desconozco los tiempos, pero podrían ser dos-tres meses de baja"

Julián Calero, técnico del Real Oviedo, se pasa por la sala de prensa de El Requexón para analizar la semana de trabajo previa al duelo ante el Valladolid.

Carlos Fernández. "Es un disgusto porque estaba entrenando bien. No estamos teniendo suerte. Son tres operaciones en dos meses y medio (Nacho e Ilyas). Es traumático. Ilyas fue una caída, Vidal fue en un enganchón. Carlos ha sido una molestia. Son las circustancias. Para eso están las plantillas. Son tres jugadores llamados a ser importantes. Eso es un hándicap. Pero tenemos suficiente profundidad para poderlo sobrellevar".

Los tiempos. "Frustración no, me genera rabia. Son jugadores importantes. Es una pena porque el jugador no quiere que suceda. Son cosas que pasan. Es un deporte de contacto. En los entrenamientos hay intensidad. Hay que aceptarlo. Donde se cierra una ventana se abren dos puertas. Tienen que aparecer otros hombres que reclamen su espacio. Confío en que eso suceda, más que ponerme a llorar. El tiempo lo desconozco porque la información que hemos tenido no ha sido muy allá. Entre dos, tres meses tendrá que estar".

Los planes. "Chaira lleva tiempo ya fura. Está entrando en la segunda fase y va bastante bien. Estará en poco tiempo. No podrá chocar, pero será menos tiempo que con una lesión del tren inferior. Traemos chicos del filial, que me viene bien para terminar de conocerlos. Los veo competir".

El Valladolid. "Los partidos con el Andorra son diferentes. Lo que suceed lo entrecomillo. Hay veces que no se puede extrapolar. Alejo es un buen jugador y la otra banda tiene calidad. Tienen un buen equipo, pero tienen bajas también. Será un partido bonito, llamado a ser de Primera. gradezco a todos los aficionados que viajen. Intentaremos tener un planteamiento de lo que queremos ser".

Chris Ramos. "Tanto Chris como Costas entrenarán hoy. Veremos en qué circusntancias están. Valoraremos las posibilidades, incluso ir convocados. Ellos quieren y eso me encanta. No forzaremos nada".

Jugar a domicilio. "No quiero diferenciar entre el Oviedo fuera y dentro de casa. Quiero que seamos un equipo que se comporte en una línea estable. En casa tienes más apoyo y eso te da impulso. La línea de cinco nos dio estabilidad defensiva. Nos faltó un poco de juego interior".

Plantilla corta o larga. "Me gustan las plantillas cortas porque la gente está más metida. En este caso ha podido beneficiar por las lesiones".

Brandon. "Todavía va para bastante tiempo. Entra muy despacito. Su lesión es muy especial, es muscular. Los médicos han optado por ir paso a paso. Hablamos de dos meses sin ninguna duda. Me ha parecido un jugador interesante".

La falta de gol. "Te diría que la falta de gol tiene que ver con un poco de todo. En las estadísticas de laliga sale que somos los que más rematamos dentro del área, los que más centramos y los que más llegamos. Con esos datos lo normal sería que tuvieses un porcentaje de goles normal, y no. Tiene que ver con falta de acierto, evidentemente. En volumen estamos bien. En las bajas pues sí que hay jugadores lesionados como Ilyas, Carlos y Chris Ramos más cercanos al gol. He intentado que los chicos estén tranquilos con ese tema porque tenemos gol, estoy tranquilo porque tenemos capacidad. Tendrán que aportar los de segunda línea, los de fuera, los centrales a balón parado… En esas estamos, en incentivar para que nos puedan ayudar. Llevamos un gol en contra también, son números de campeón, pero un gol a favor son números de descenso. Hay que mantener la primera y subir la segunda".

Noticias relacionadas

Las variantes. "Estanis y Goti están en condiciones de participar más, de ayudarnos. Estanis es la primera semana que completa sin ningún tipo de problema y ya se le nota que es diferente en la forma de encarar, de desbordar… Goti aterrizó la semana pasada y esta le he visto muy centrado y preparado. Tiene calidad y llegada, nos puede acercar al gol. Tenemos varios centrocampistas, Goti también nos puede ayudar junto a Enzo y Youness. A Enzo le han convocado para la selección sub-19, irá a entrenar y tiene que tener la cabeza fría y saber manejar todo esto. Hay que ir moldeándolo, ya sabemos que va a ser futbolista".