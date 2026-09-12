Una pieza fundamental del Real Oviedo, intervenida en Barcelona de la rodilla
El jugador inicia, desde este momento, su proceso de recuperación
El delantero del Oviedo Carlos Fernández ha sido intervenido por el Doctor Cugat en Barcelona, sometiéndose a una artroscopia en su rodilla derecha. El jugador inicia, desde este momento, su proceso de recuperación.
No se sabe cuánto tiempo de baja podría estar el ariete. Depende mucho de qué se haya hecho exactamente la artroescopia. Una artroscopia es la técnica quirúrgica, no una lesión concreta.
En el caso de que le hayan practicado una limpieza de menisco o cartílago, Fernández podría estar aproximadamente 3-6 semanas de baja. En el caso de que sea una sutura del menisco, unos dos meses. Si por el contrario, el doctor Cugat ha tenido que reconstruir el ligamento, el tiempo de baja aumentaría hasta los siete meses.
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