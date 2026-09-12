Contra la sequía, la segunda línea del Oviedo: las cifras de los mediapuntas azules que hacen confiar
Jacobo, Villahermosa y Sáenz, que sumaron veinte tantos entre todos el curso pasado, la solución a la falta de gol de los de Calero
Ya ha repetido varias veces Julián Calero el mismo argumento: los jugadores que tiene el Oviedo han marcado habitualmente otras temporadas. Y no se refiere el entrenador solo a los delanteros, sino también a los futbolistas de segunda línea, medias puntas y centrocampistas. La configuración de la plantilla azul parece encontrar una solución a su sequía de este inicio de competición (un gol en 360 minutos) con los futbolistas que acompañan al punta.
Isfan volverá a ser el delantero de referencia tras dos actuaciones convincentes en Albacete y contra el Burgos. En el Belmonte sumó su primera asistencia y la semana pasada pudo añadir la segunda en una clara acción que Jacobo mandó a las nubes. Tampoco es que el rumano llame la atención por sus cifras anotadoras, la temporada pasada hizo nueve, pero sí puede adaptarse a un rol secundario que beneficie a sus compañeros.
Ahí es donde destacan los números. Tomando los datos de la pasada temporada, la línea de tres medias puntas más habitual del Oviedo desde el comienzo, Jacobo, Villahermosa y Pablo Sáenz, convirtió el año pasado en Segunda 20 dianas, una cifra interesante al no tratarse de delanteros puros.
Jacobo es el que más sobresale en esta faceta pues le avalan los últimos años. Lleva dos temporadas seguidas anotando nueve tantos y antes hizo cinco con el Alcorcón, a pesar del descenso del conjunto alfarero. Aún no se le ha visto fino de cara al gol en Oviedo. Lo de Villahermosa fue un descubrimiento del pasado curso pues no se le advertían tantas condiciones para el gol. Pero en el Andorra, con un sistema en el que lucir, hizo siete. Pablo Sáenz, por su parte, sí había dado muestras de su capacidad anotadora en Albacete, cinco dianas, y el año pasado hizo otras cuatro con el Granada. De momento, en el único que ha estrenado su cuenta y ante el Burgos se quedó cerca de su segunda diana.
Y está el recurso a Alberto Reina, centrocampista con alma de llegador. El andaluz hizo cuatro goles en la máxima exigencia de la Primera el último curso y antes había añadido cinco a la proeza del Mirandés, al que solo el Oviedo le privó de uno de los ascensos más sorprendentes en la historia de Segunda División.
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